經濟選書／加密幣助長詐騙狂潮

我採訪的人所描述的虐待現象，比我想像的還要慘烈。

詐騙業績未達最低門檻的人，會遭到毆打、挨餓、被迫互毆，或從一個詐騙組織被賣到另一個組織。有一個人說，他看到有人被強行注射安非他命來提高生產力。還有幾個人說，他們看到有工作者遭到謀殺，然後被說成是自殺。

一位來自越南湄公河三角洲地區的19歲女孩告訴我：「我每天都很害怕。」她曾被困在柬埔寨，家人支付了約3,400美元的贖金才讓她獲釋。

41歲的馬來西亞人陳萬慶告訴我，他看到JobStreet網站上一則尋找「電話推銷」人員的招聘廣告而去應徵。廣告上說會提供往返柬埔寨的免費機票，每月1,000到2,000美元的薪水加獎金，一個「舒適、溫馨的辦公室和友好的同事」，以及「全勤獎勵」。線上面試時，招募人員告訴他，公司是做電信的，工作地點是在柬埔寨西海岸的施亞努市（Sihanoukville），公司會提供他辦公室附近的宿舍。

2022年5月，他飛往金邊。一個中年男子開著黑色箱型車到機場接他，接著車子開到一個加油站，有另外三個人上車。陳萬慶試圖與他們聊天時，立刻察覺不太對勁。「他們叫我閉嘴。」他說：「我感覺自己像個罪犯，他們像警察。」

對方所謂的「辦公室」，原來是位於山頂的一大片建築，可以看出不像一家正常的公司，警衛手持棍棒與長槍巡邏，建築物圍著帶刺的鐵絲網，到處都是監視攝影機。「這是我第一次來柬埔寨。」陳萬慶說：「這他媽是什麼鬼地方？」

第二天，另一名經理帶他去工作的「辦公室」。房間裡有十名員工，每個人有兩台電腦螢幕及十部手機，裡面都是假帳戶，根據詐騙目標的性別，顯示男性或女性的照片。他的兩個假身分都是女性，分別叫「莉莉」與「安潔麗娜」。他拿到了劇本與潛在的詐騙目標名單，並接受了如何接近不同類型目標的訓練，據說，單親父母是最好騙的目標。詐騙集團教他，要暗示自己賺了多少錢，然後等待目標自己上鉤。「當對方提出問題，就是我們出擊的時候。」陳萬慶說。

後來，在一個他不願透露身分的人幫助下，他成功逃脫了。他要求我不要透露細節，以保護救命恩人的身分，但他說：「就像好萊塢電影中的綁架案一樣。」他一逃離詐騙基地，就飛回馬來西亞。他在柬埔寨只待了三周，覺得自己能活著出來很幸運。

「我必須讓全世界都知道發生了什麼事。」陳萬慶說：「我們需要更多的人知道這件事，拯救裡面的人。」

這個問題的嚴重性非常驚人。受害者被關在一個名為「中國城」的巨型園區內，裡面關押了超過6,000人在進行詐騙，每人每天必須達到詐騙300美元的最低門檻，光是這個園區每年就會產出超過6億美元的非法收益。

如果沒有加密貨幣，這個詐騙園區就無法運作。加密貨幣似乎正為世界，帶來一場賭博的狂潮。

（摘自《幣漲無疑--加密貨幣，一場史詩級騙局？》， 早安財經出版）