智慧經營／智冠集團董事長王俊博 異業結盟 一加一大於二

近年來台灣文創產業蓬勃發展，這股以創意與智力為資本的新興力量正快速在市場崛起，也順勢牽動異界結盟的風潮，讓原先領域完全不同的業者，能彼此各展長才，全面搶攻市場商機，並成為企業經營管理的新方向。

智冠（5478）集團董事長王俊博指出，文創是近幾年才開始流行的新名詞，涵蓋的範圍相當廣泛，舉凡動漫、遊戲、傳統文化、藝術等，都在文創範疇之內，過去這些領域都在各自的小圈圈內運作，如今透過文創以及異業結盟，已經可以融為一體，創造新的商機。

魚幫水水幫魚

王俊博舉例，台鋼集團入股智冠後，對智冠有加分作用，智冠也可協助台鋼集團旗下各事業體進行線上、線下的行銷，表面上看似異業結盟，實質上是魚幫水、水幫魚。

王俊博進一步指出，台鋼集團旗下有棒球隊、籃球隊，甚至還有旅遊、餐飲與演藝文創等，能有效讓許多遊戲產品觸及到更多用戶，而台鋼也需要像智冠這樣的線上、線下的行銷專家，透過集團的虛實整合能力以及跨領域異業結盟，就能發揮出一加一大於二的綜效，這正是文創產業價值升級的體現。

據悉，2024年世界12強棒球錦標賽開戰時，智冠在賽事期間與台鋼旗下漢堡王合作，將智冠的多元支付服務「ezAIO簡單收」進駐台北大巨蛋，支援ezPay簡單付、信用卡、TWQR的街口支付、悠遊付、一卡通iPASS MONEY、全支付以及LINE Pay等大眾熟悉的多元支付工具，主打以俐落便捷的支付方式、縮短結帳時間，讓球迷提升觀賽體驗。這樣的服務未來也將拓展至體育賽事、演唱會等應用場景，打造支付基礎建設，共建數位金融生態圈。

以經營管理的角度來看，一家企業的產品與服務，若想要在市場上有所突破，勢必要尋求新的活水、刺激以及新的方向，而異業結盟正是當前企業經營管理的新方向，如同連鎖速食店為了打破一成不變的餐點，常常會找上人氣動漫推出聯名商品，吸引人氣與買氣。

做大市場人氣增

王俊博認為，跨領域的結盟不但可以將市場做大，而且也會在合作以及交流的過程中，學習到不同的思考方向，對二家企業而言都是正面幫助，因此即便是像智冠與台鋼這樣的老牌企業，在合作之後也能震盪出許多不同的火花。

王俊博表示，想要掌握文創產業的商機，企業在經營管理方面就必須跟著求新求變，無論是異業結盟的策略，或者是設計出更新穎的行銷計畫，目的都是為了在競爭激烈的市場中脫穎而出。

反之，若專業經理人抱持著守舊的心態，恐怕很難在變化快速的文創產業中生存，必須要時刻謹記創新求變的精神。