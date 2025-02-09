繼光香香雞推動餐飲業新標竿 創高薪、快升遷就業環境

繼光香香雞宣布一系列創新政策，致力於優化餐飲業就業環境，吸引更多年輕人才加入，透過高薪制度、順暢的升遷管道、完善的培訓計畫，不僅要改寫餐飲業「高工時、低薪資」的刻板印象，更希望成為最支持年輕人的品牌。

繼光香香雞表示，為激勵員工士氣並提高薪資競爭力，率先在業界實行每年調薪兩次的政策，讓員工能夠實時感受到努力的回報。此外，針對門市店長，更提供最高達7.5%的分紅比例，遠高於市場平均水平。此舉不僅讓員工能分享品牌成長的果實，也進一步提升工作熱情與歸屬感。

繼光香香雞表示，公司的薪酬政策突破傳統框架，針對表現優異的店長，最高可獲得13個月的年度獎金，相當於一年內賺取兩年的薪水，店長年薪可突破120萬元，甚至在外帶店的運營模式下，也能實現百萬年薪的目標，不僅吸引了許多對餐飲業有興趣的年輕人，也為餐飲業薪資設下全新標竿。

除了高薪政策，繼光香香雞更推出「內創店長」計畫，為員工提供免創業準備金的機會。參與此計畫的員工，只需以較低成本投入，即可享有最高達200%的投資報酬率，在鼓勵員工在穩健成長的品牌中創業，降低創業風險的同時，也為員工提供更多財務自由的可能性。

繼光香香雞以其獨特的品牌經營理念，鼓勵員工不僅限於單店經營，而是邁向複數店創業的方向。參與此計畫的夥伴，透過公司提供的資源與指導，得以同時管理多家門市，進一步挑戰餐飲業在薪資層面的極限。事實證明，通過複數店經營的成功案例，許多店長的年薪已經能與科技業精英相媲美，顯示餐飲業在未來的無限潛力。