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彰化農地重劃區抵費地將標售21筆 想當假日農夫也可入手

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣今年度第1次農地重劃區抵費地標售將於3月12日開標，此次標售土地分布於芳苑鄉、埔鹽鄉等10個鄉鎮共21筆農地重劃區抵費地。圖／彰化縣政府提供
彰化縣今年度第1次農地重劃區抵費地標售將於3月12日開標，此次標售土地分布於芳苑鄉、埔鹽鄉等10個鄉鎮共21筆農地重劃區抵費地。圖／彰化縣政府提供

彰化縣今年度第1次農地重劃區抵費地標售將於3月12日開標，此次標售土地分布於芳苑鄉、埔鹽鄉等10個鄉鎮共21筆農地，小則5坪農地不到5萬就可入手，大則300多坪，總底價逾600萬，對於欲擴大農場規模或想當假日農夫者都可把握機會競標。

彰化縣政府地政處表示，農地重劃後土地具有臨路、灌排水便利、產權明確等優勢，有利於農耕使用，本次標售可供農用土地底價每平方公尺1400元至7140元不等，其中以芳苑鄉芳頂段87-1地號(面積1586平方公尺)、芳苑鄉芳興段188地號(面積1419平方公尺)、田中鎮新外三段104地號(面積1332.2平方公尺)土地等3筆土地面積較大，坵塊方整。

此次標售土地也有不到5萬就能入手的農地，埔鹽鄉大廉埤重劃區農地東榮段2150地號農地，面積4.84坪，每坪9240元，總底價約4萬4800元。鹿港鎮草港尾重劃區鹿洋段105地號面積約3.9坪，每坪13萬8600元，總底價55萬多元。坪數較大的還有和美鎮新忠重劃區忠明段1009地號面積高達314坪，每坪1萬9404元，總底價近611萬元。

地政處表示，此次標售的農牧用地，適合有意擴大農場規模、或想要擁有農地體驗耕作樂趣者都是難得機會，不過得標後抵費地如有地上、地下物由得標人自行處理，投標人可先自行前往勘查。

縣府將於3月12日上午10時辦理農地重劃區抵費地標售，有意願的民眾即日起至開標前1日辦公時間內可至土地所轄鄉鎮公所、地政事務所及本府地政處閱覽、領取投標資訊，或至縣府地政處網站（https://reurl.cc/EgM75k土地標售項下參閱下載，並於3月11日前寄達至彰化郵局第1025號信箱，

土地標售 彰化 農地 重劃區

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