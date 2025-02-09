旅菲南線台商會交接 游惠堯任會長承諾提升競爭力

旅菲南線台商會昨晚舉行第12屆會長、監事長及幹部就職典禮，新任會長游惠堯表示將努力增加商會能見度，創造更多商機及服務，提升廠商國際競爭力。

就職典禮在旅菲南線台商會位於卡摩那市（Carmona）的會所舉行，距馬尼拉大約40公里，駐菲律賓代表周民淦監交印信並為新一屆幹部監誓，卡摩那市眾議員羅耀拉（Roy Loyola）、僑界及友會代表到場觀禮與致賀。

新任會長游惠堯現為僑務促進委員，父親於1990年響應南向政策到菲經營國富印刷。游惠堯接手後透過創新把事業發揚光大，現已打入菲律賓麥當勞及快樂蜂（Jollibee）等連鎖速食品牌的供應鏈；監事長則為詹坤霖。

游惠堯表示，上任後將致力增加商會與會員的能見度，辦理各種線上和實體座談會、技術交流會、產學合作，並將組建人才庫，加強廠商聚落交流，以提升會員廠商的國際競爭力。

周民淦讚揚旅菲南線台商會為卡摩那市居民提供許多工作機會、辦理白米賑濟與醫療物資捐贈等慈善活動，與地方政府保持良好關係，期許旅菲南線台商會在原有基礎上，為鄉親提供更好的服務。

眾議員羅耀拉感謝台商讓卡摩那市成為台灣人在菲律賓的第二家鄉。他回憶，20多年前卡摩那還只是一座小鎮，而他時任鎮長，台商進駐助小鎮逐漸變成繁榮城市，希望這樣的關係可以延續，並擴大到整個菲律賓。

就職典禮禮成之後舉行新春聯歡晚宴，場面熱烈。

菲律賓南線台商會創立於2000年，主要服務呂宋島大馬尼拉以南地區的台商，有200多名會員，含大約100餘家廠商，雇用菲籍員工逾6萬人。