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新竹化纖總廠停工 遠東新每月估損2.4億元

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
遠東新8日在證交所召開記者會，說明新竹化纖廠爆炸及火災後續影響及因應措施。記者郭政芬／攝影
遠東新8日在證交所召開記者會，說明新竹化纖廠爆炸及火災後續影響及因應措施。記者郭政芬／攝影

遠東新（1402）昨（8）日在證交所召開記者會，說明新竹化纖廠爆炸及火災後續影響及因應措施。遠東新昨日接獲勞動部職業安全衛生署公文通知，停工範圍為新竹化學纖維總廠；該廠聚酯年產能為40萬噸，每月營收影響金額預估為21億元，每月停工損失預計為2.45億元。

遠東新日前曾說明，發生爆炸廠房受影響產線已停工，針對發生事故而停工的產線，占整體聚酯棉及聚酯絲產能個位數百分比，營收影響不到1%。遠東新新竹廠區是一座大型廠區，並非僅有單一廠房，整個廠區中有三、四十座廠房。

但依昨日接獲勞動部職業安全衛生署公文通知，停工範圍將擴大為新竹化學纖維總廠，聚酯年產能為40萬噸，每月營收影響金額預估為21億元，每月停工損失預計為2.45億元。

據了解，遠東新有海內外其他化纖產線調度支應，包括觀音廠、上海廠、越南廠等，另一方面也還有一個月以上庫存，確保客戶訂單不受影響。

遠東新表示，對於2月6日新竹化學纖維總廠發生氣爆事故，造成同事傷亡及社會大眾不安與困擾，感到非常抱歉，公司將深刻檢討改進。本次事故不幸造成兩位同事往生、19位同事送醫治療。目前仍有九位住院治療、十位已出院休養。公司將全力協助往生同事家屬辦理治喪事宜，從優撫恤，並對其子女提供相關照顧。對於住院治療同事，指派同仁全天候協助家屬進行醫療照護。對於其他受傷同事則給予慰問及照顧，使其安心靜養早日康復。

遠東新昨日表示，將立即委請國內外專家，對於海內外所有生產據點以最嚴格標準，再加強全面檢視並改善，以確保相關設施安全。

營收 遠東新

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