機械設備產值 今年看增10%…公會估AI技術擴大有利出口
台灣機械公會昨（8）日表示，2025年美中競爭與川普2.0政策是景氣發展最關鍵因素；參考國內機械外銷訂單情形與地緣政治衝突緩和之發展，加上半導體產業與AI應用技術擴大有利台灣機械出口，預期2025年機械整體出口將略為成長，整體產值預期較2024年成長5%至10%。
台灣工具機公會則表示，川普關稅政策及「洗產地」查核，對依賴東協作為生產基地的企業形成壓力，台灣廠商布局墨西哥、美國、東協或其他區域須分散風險，建立靈活市場應對機制。
台灣機械公會表示，農曆春節工作天數減少， 台灣機械產業2025年1月出口22.84億美元，較去年同期減少約6.7%，其中國際間對電子設備需求較強勁，出口較去年同期增長8.8%，工具機產業較疲軟，加上農曆春節影響，出口值僅1.34億美元，與去年同期相比大幅減少30.6%，是主要出口品項中減少幅度最大者。
公會表示，美國與中國大陸仍為台灣機械出口前兩大市場，1月台灣對大陸機械出口下滑25.5%，對美國出口減少1.4%，雖與大陸內部景氣不佳有關，主要原因仍是農曆春節期間休假多導致工作日減少所致，美國市場較不受春節因素影響。
台灣機械公會理事長莊大立指出，台灣機械產業出口與國際景氣息息相關，中東衝突逐漸緩和，美國總統川普上任後積極調停俄烏戰爭，預期今年有望停戰，戰後產業復甦商機龐大，有利國際經濟景氣復甦。
台灣工具機公會則表示，川普再度執政延續強硬貿易政策，包括考慮取消友岸外包措施並提升關稅，推動製造業回流美國，將對全球供應鏈產生深遠影響，尤其對依賴東協作為生產基地的企業形成壓力。
對台灣工具機產業而言，面對全球變局，需強化供應鏈彈性，建立靈活市場應對機制。無論是透過墨西哥、美國、東協或其他區域布局，企業應關注市場趨勢，分散風險，並提升技術附加價值，確保國際市場競爭力。
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