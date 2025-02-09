遠東新氣爆 停工1個月損失2.4億

遠東新位於新埔的廠房六日發生氣爆事故，造成兩人不幸罹難，八日又再度接獲勞動部停工處分公文，停工範圍再擴大。遠東新行政總部總經理鄭澄宇表示，廠區產能一年是四十萬噸，平均一個月是一萬六千噸，停工一個月影響營業額二十一億元，損失二點四億元。

遠東新召開重訊，主要是因為八日下午接獲勞動部職安署擴大停工範圍處分公文，鄭澄宇表示，公文要求針對熱媒傳輸系統相關設施及場所，停工進行檢查以確認安全，因此廠區要逐步停工，進行檢查與確認作業。