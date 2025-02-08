快訊

高雄分屍案已3人遇害 凶嫌「死亡筆記」驚見第4人名字

高雄15區這日起停水55小時！影響48.7萬戶 水公司緊急因應

全台冷颼颼…彰化36小時83人急病送醫 4人到院心肺功能停止

大樂透頭獎連6摃獎金累入下期 明天頭獎上看2.8億元

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
大樂透頭獎連6摃，9日開獎大樂透頭獎上看2.8億元。圖／聯合報系資料照片
大樂透頭獎連6摃，9日開獎大樂透頭獎上看2.8億元。圖／聯合報系資料照片

今（8）日大樂透頭獎又摃龜，累積連6摃，本期2.46億元的頭獎金累入下一期，明（9）日開獎的大樂透預估銷售1.5～1.7億元，頭獎預估上看2.8億元。

大樂透春節加碼的100萬元春節大紅包獎項，今天共開出15組，其中有14組為1注獨得100萬元獎金，1組由2注均分，每注各得50萬元，合計春節大紅包總中獎注數為16注。

大樂透春節加碼的10萬元春節小紅包獎項，今天共開出17組，其中15組為1注獨得10萬元獎金，2組由2注均分，每注獎金5萬元，合計本期春節小紅包獎項的中獎注數為19注。

大樂透春節加碼本期開出的9個春節大紅包獎號從小到大依序為03、10、12、15、18、20、24、37和39，春節小紅包獎號為45。大樂透彩券對中任6個，即中100萬元的春節大紅包獎項；對中當期任5個春節大紅包獎號及且對中春節小紅包獎號，則對中10萬元的春節小紅包獎項。

大樂透的春節加碼活動自1月24日起實施至2月12日元宵節，連續20天每天都開獎，除了例行獎項外，加碼期間總計將送出480組100萬元的春節大紅包和800組10萬元的春節小紅包獎項。

截至2月8日止，100萬元春節大紅包獎項已送出356組，10萬元的春節小紅包獎項送出538組。春節大紅包、小紅包各剩124組及262組，明天繼續開。

大樂透 春節 紅包

延伸閱讀

中了提前退休！大樂透頭獎衝上2.4億 春節大小紅包獎號出爐

大樂透頭獎連5摃 明天頭獎上看2.4億元

財神還沒來！威力彩29連摃「頭獎飆10億」 下周一開獎

財神爺還沒上工…大樂透頭獎3連摃 下期上看1.6億

相關新聞

寒流還要凍2天 下周回暖水氣增、各地再迎雨

受寒流影響，各地非常寒冷，中央氣象署預報員張承傳表示，明天到下周一清晨北部、中部仍有10度以下低溫，尤其苗栗明天清晨恐下...

寒流防凍！北市昨晚至今5人到院前無心跳 1人急救中

受寒流影響，全台急凍，台北市消防局統計，從昨晚至今天下午，非創傷OHCA(到院前心肺功能停止)死亡案件共計5人；送醫4件...

影／雖是補班日仍有3千人湧太平山 持續低溫有機會追雪

今天至下周一清晨受寒流影響，各地天氣非常寒冷，宜蘭太平山遊樂區今天兩度降下冰霰，補班日仍吸引超過3000人衝上山追雪，園...

口交屬於「危險性行為」 醫曝患者喉嚨痛3個月竟是淋病

網紅牙醫史書華離婚判決日前出爐，內容提到他與外遇對象的訊息中，出現「我真的很會口交嗎」等內容。泌尿科醫師指出，口交其實算...

提升高雄機場運量 華航3月底大型客機飛首爾、大阪

為提升觀光運能，中華航空公司預計3月底在高雄國際機場增加A330-300大型客機服務，投入高雄飛首爾、大阪航線，2航線每...

北捷文湖線號誌異常急檢修 全線運行時間增

台北捷運文湖線中山國中站至文德站間今晚8點5分號誌出現異常，北捷指出，目前系統全線運行時間增加，維修人員檢修中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。