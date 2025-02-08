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遠東新氣爆停工範圍擴大 廠區停工1個月損失2.4億元

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
遠東新新埔廠氣爆。圖／新竹縣消防局提供
遠東新新埔廠氣爆。圖／新竹縣消防局提供

遠東新（1402）位於新埔的聚酯棉廠房於2月6日凌晨近3時發生氣爆事故，造成2人不幸罹難，8日又再度接獲勞動部停工處分公文，停工範圍再擴大，遠東新行政總部總經理鄭澄宇8日表示，廠區產能1年是40萬噸，平均1個月是1萬6千噸，停工1個月影響營業額21億元，損失2.4億元。

遠東新8日晚間在證交所召開重大訊息記者會，鄭澄宇表示，6日凌晨在新竹化纖總廠發生的氣爆事故，造成2位同事往生，19位事同事送醫，到目前為止，仍有9位同事在醫院接受治療。

鄭澄宇表示，目前對於還在就醫的受傷同事，以一對一方式，一天三班，在醫院協助家屬照顧傷者，對於往生同事，則協助家屬辦理治喪；同時，對往生者的賠償金額，目前還在核算中，但會優於法定金額之上許多。

遠東新召開重訊，主要是因為8日下午接獲勞動部職安署擴大停工範圍處分公文，鄭澄宇表示，公文要求針對熱媒傳輸系統相關設施及場所，停工進行檢查以確認安全，因此廠區要逐步停工，進行檢查與確認作業。

鄭澄宇說明，停工的新竹化學纖維總廠廠區產量1年是40萬噸，平均1個月產量是1萬6千噸，停工影響營收1個月是21億元，停工1個月損失2.4億元。

針對此次事故，鄭澄宇表示，遠東新立即深切檢討，並委請國內外專業機構針對生產據點進行盤點，以最嚴格的標準全面檢視並加以改善，確保生產設施的安全。

遠東新

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