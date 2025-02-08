遠東新新竹化纖總廠停工 每月停工損失預計為2.45億元

遠東新（1402）8日在證交所召開記者會，說明新竹化纖廠爆炸及火災後續影響及因應措施。遠東新已接獲勞動部職業安全衛生署公文通知，停工範圍為新竹化學纖維總廠。該廠聚酯年產能為40萬噸，每月營收影響金額預估為21億元，每月停工損失預計為2.45億元。

遠東新表示，對於2月6日新竹化學纖維總廠發生氣爆事故，造成同事的傷亡及社會大眾不安與困擾，感到非常抱歉，公司將深刻檢討改進。本次事故不幸造成兩位同事往生、19位同事送醫治療。目前仍有九位住院治療、十位已出院休養。公司將全力協助往生同事家屬辦理治喪事宜，從優撫恤，並對其子女提供相關照顧。對於住院治療的同事，指派同仁全天候協助家屬進行醫療照護。對於其他受傷的同事則給予慰問及照顧，使其安心靜養早日康復。

遠東新表示，8日接獲勞動部職業安全衛生署公文通知，停工範圍將擴大為新竹化學纖維總廠，聚酯年產能為40萬噸，每月營收影響金額預估為21億元，每月停工損失預計為2.45億元。

據了解，遠東新有海內外其他化纖產線可調度支應，包括觀音廠、上海廠、越南廠等，另一方面也還有一個月以上的庫存，確保客戶訂單不受影響。

遠東新表示，將立即委請國內外專家，對於海內外所有生產據點以最嚴格的標準，再加強全面檢視並改善，以確保相關設施安全。