產業追蹤／聰明現調 飲料文化攻全球

智慧調製機可提供消費者客製隨選的便利及營養。食品所／提供

在台灣，飲料早已成為日常生活的一部分，幾乎是人手一杯手搖飲或超商咖啡，特別是珍珠奶茶更是成為台灣的代名詞，在歐美、中東的街頭巷尾，愈來愈多人手捧一杯「Made in Taiwan」的飲品，這股飲料文化已經席捲全球，且還在持續擴散。

優化品質 全球布局

隨著時代環境的變化，現調飲品產業同樣面臨高齡少子等人力短缺、飲品選擇多元、內容品質及安全可精準監控等種種考驗。為了協助產業與時俱進，食品所在經濟部產業技術司補助下，運用智慧科技，為現調飲品的智慧及高質供應解題，改善營運問題，提升效率，同時也翻新未來現調飲品可能的營運模式及全球布局新格局。

食品所開發出來的「現調飲品智慧調製機」，讓飲料的製作更為簡單，但口味卻更加精準，可依消費者需求，調整甜度、冰塊量和口味，同時提供營養成分及熱量等透明資訊。操作過程簡單，方便現調飲品快速且客製供應，便利又安心。

智慧調製機配備原料卡匣，可置入各式無菌包裝基底茶與風味液，透過精準調製演算，客製符合需求喜好的飲品，服務效率提升，人為誤差減少，口感更穩定。

簡化流程 提升服務

調製機內建的感測器還能記錄製作數據並傳送到雲端，包括用料比例、熱量及製作時間等，幫助廠商管理庫存、分析消費趨勢，同時，延伸國際健康飲食趨勢，設備的模組化設計，方便不同市場快速調整原料配方，且提供營養標示透明資訊，增加消費者信任。

而原料供應高品質及設備清洗能安心，是成就新供應模式安心可行的關鍵。食品所先前在產業技術司科技專案下，領先業界在嘉義產業創新研發中心建置的試量產無菌充填包裝工廠，即可從多元原料適用性、原料卡匣品質穩定性和衛生安全性等，為新解決方案提供專業助力。

針對飲料店經營重要的食品安全課題。智慧調製機的設計，強化易拆卸、易清洗等特性，結合自動清潔的功能，增強清洗效率且不殘留，減少人力依賴，又確保合乎國際食品安全標準，對現調飲品的海外市場開拓特別適合。

近年來，植物來源健康飲食的觀念及需求竄起，植物基飲品非水溶性的蛋白質、澱粉及脂肪等原配料，溶解度低、不易均勻分散，油脂乳化效果也較不佳，要做得好喝，就比動物奶更具有技術深度。

多路研發 搭上潮流

食品所以關鍵研磨設備為核心，建立全台第一套專屬植物性飲品的製程調控與試量產平台，解決了這個問題。讓不同美好風味的植物及堅果原料，透過平台多段式調配的精準控制，可產製出營養、健康、美味且品質穩定的植物奶飲品。

（作者是食品工業發展研究所副主任）