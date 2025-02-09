產業追蹤／智慧烹調 帶動飲食新革命

現代人忙碌，外食與宅食已成為民眾的日常。不過，很多人都有過這樣的經驗，微波過後的飯菜，不是加熱不均就是變得又乾又硬，這不僅長期困擾便利商店和餐廳，也讓家庭用戶頭疼。

智能烹調系統 專屬料理管家

如何讓加熱後的食物既快速又美味，成為食品業和家電廠商努力的目標，背後更隱藏巨大的商機。

為了解決這些問題，經濟部產業技術司補助食品所開發一套創新的「智慧烹調系統」，結合微波、紅外線、熱風和蒸氣等多種加熱技術，只要讀取食品包裝上的條碼，即可自動匹配最合適的加熱方式，確保每一口都像現做一樣美味。比如，放進冷凍披薩時，系統會根據條碼數據所呈現的餅皮厚度與配料特性，調整微波與熱風輸出比例，讓餅皮能外表酥脆，內餡濕潤。如果是中式點心，蒸氣模式能精準控制溫度與濕度，重現餐廳現蒸的口感，就像擁有一個專屬的廚房管家幫你處理所有繁瑣的細節。

這套智慧烹調系統在便利商店和餐飲業有著巨大的應用潛力，過去，在便利商店高峰期，顧客常因便當加熱排長隊等候，有高效能與智慧調控的新系統加持，能大幅縮短加熱時間，還能維持餐點的最佳口感。

瞄準家庭市場 便利民眾生活

若是將智慧復熱技術置入到無人商店與自動販賣機中，消費者只要購買冷藏／冷凍調理食品，就能透過智慧烹調設備完成復熱，不需要安排人手準備餐點，就有美味熱食享用。不論深夜或低人力支援的環境，都能有豐富的飲食滿足。

未來，智慧烹調系統也將進入家庭市場，為忙碌的現代家庭帶來更多便利。回家後，只需將冷凍食品放進設備、掃描條碼，一切加熱程序就自動完成；在家想來點披薩，或需細膩加熱的中式湯品，智慧烹調系統都能輕鬆應對。想吃什麼，都不需為不同的復熱時間與功率調整傷神，輕輕鬆鬆就能享用美味。

智慧烹調系統是一場飲食文化的革新，為外食族與宅食族帶來便利與美味兼具的用餐體驗，不僅改善了消費者的飲食體驗，還可為食品加工、機械製造與零售通路創造多元整合的新服務。

多元場域應用 翻轉產業生態

未來，還可持續擴展到觀光景點、各式展會與辦公大樓等更多元場域。同時隨設備性能的提升與技術更迭成熟，智慧烹調系統有望成為飲食生態翻新的重要推力，實現多場域、全方位且高品質的飲食便利。

（作者是食品工業發展研究所副主任）