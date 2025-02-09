產業追蹤／科技驅動 美味餐點更健康

隨著人工智慧（AI）和物聯網（IoT）技術的進步，科技大幅改變智慧餐飲設備，也讓人們的飲食方式開啟全新的可能性。根據國際研究機構Market Research Future的調查，2024年全球智慧家電市場規模預估為359億美元，至2032年將成長至1,289億美元。展現了科技加持讓飲食兼具健康美味與智慧便利。

美國消費性電子展（CES）也在2022年新增食品科技技術類別，顯現出科技改變飲食的強大影響力。在今年CES展會上，智慧家電的創新呈現再度成為焦點。包括針對「沒有時間烹飪」或「不熟悉烹飪技巧」的消費者需求，大幅降低備製健康美味餐食的難度，同時豐富備製餐食過程的體驗，展現智慧飲食的新可能。如美國Brisk It結合生成式AI推出新一代的智慧燒烤肉架，可串接家中備料，或加入社群媒體照片，生成專屬食譜。美國Revolution Cooking讓不同麵包產品有專屬的演算法，結合加熱技術平台InstaGLO，推出結合氣炸鍋、烤箱及微波爐的多功能家電，且透過平台持續擴充及優化功能。

食品工廠與餐飲智慧設備的開發速度加快，高效率與新體驗的雙重突破成為市場亮點。

CES展食品科技發展概況

以日本為例，針對熟食製造中需要大量人力的盛裝作業，日本熟食協會集結食品廠商及機器人開發廠商，結合數位雙生與人機協作技術，共同開發熟食盛裝產線機器人；創新技術不僅期望緩解人手不足的問題，也為市場穩定供應多元熟食提供高效解決方案。

美國Miso Robotics推出的Flippy廚房機器人，每小時能煎烤60個漢堡且確保口感一致，可大幅減輕廚師負擔，顯著提升快餐業的運營效率與服務速度。而Costa Coffee的智慧咖啡販賣機則專注於零售場域，無人營運的情況下，提供800種飲品選項，滿足消費者的多樣化需求，進一步提升便利性與營運效率。

零售端的智慧販售機也正注入全新活力，帶來更精緻的服務及數據全面掌握。如YO-Kai與Pulmuone聯手開發的麵食智慧販賣機，可提供三種麵食與三種米飯選擇，機器人能自動完成烹飪與出餐，滿足不同時間與場景下的即時用餐需求。美國Blendid的智慧冰沙販賣機則結合機器學習和AI技術，可提供45種飲品，4分鐘內可以完成一杯客製冰沙，適合校園與辦公室場域的需求滿足。

食品工業發展研究所（食品所）關注國人飲食的便利性與健康升級，持續強化國內食品科技與機械設備的創新與智慧化發展。

在經濟部產業技術司的補助下，食品所透過科技專案計畫，專注於食品產業的關鍵製程研發與設備開發，並透過技術移轉，協助國內食品、餐飲及設備廠商融入全球飲食生態圈，共創未來美好飲食生活。

相關創新成果，如先前開發的電阻加熱起士蛋糕烘焙機，不僅在PHILIPS世界創新競賽中獲獎，還應用於離島地區，提供高效烘焙解決方案。

近年食品所專注於感測、智慧監控與數據分析等技術的開發應用，研發適用於食品工廠、餐飲業、便利商店及現調飲品場域及供應鏈的智慧烹調設備與飲品調製系統。提供能滿足多元場域的應用需求，協力國內廠商與時俱進，可客製、更便利、健康安全、省工高效且美味到位的飲食新解決方案。

全球飲食科技的持續進化，正為飲食生活的每個層面帶來全新突破。

台灣憑藉食品科技的研發實力，積極融入這場全球浪潮，透過智慧設備的開發與技術應用，不僅強化自身的國際競爭力，也為現調飲品與餐飲品牌的國際化創造更多可能性。

在家庭智慧廚房、餐飲業及零售通路等場域，台灣的相關食品科技與智慧設備創新，正不斷推動飲食服務的便利化、多樣化與精準化，為全球消費者帶來更高的幸福感，讓科技驅動的飲食革新融入每個人的日常。

（作者是食品工業發展研究所資深研究員）