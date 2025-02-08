捲入台南崇賢銀髮住宅糾紛 台糖：僅止於物業租賃關係

針對近期有民眾向台糖公司反映與台南崇賢銀髮住宅承租廠商的糾紛及疑慮。台糖8日發布澄清聲明，銀髮住宅的營運是由承租廠商全權經營、負責，非委外經營。而為保障民眾權益，台糖已於第一時間發文給廠商，要求其說明及改善缺失，並依雙方契約規定妥善經營管理，以維護三方權益。

台糖指出，「台南崇賢循環銀髮住宅（整棟包租）」由「家苑健康股份有限公司」承租，然而近期台糖陸續接獲民眾反映，該廠商對外宣稱其經營的「巴克禮和睦居」是受台糖委託經營。

台糖特此澄清，銀髮住宅的營運管理是由承租廠商全權負責，並自負盈虧，台糖僅依約收取房地租金，同時於審查營運管理計畫書明確要求廠商須本於誠信原則辦理營運，將住戶所繳納具保證金性質的相關費用辦理信託，以免影響住戶權益。

台糖已再次向廠商聲明，如有「假借台糖名義對外招租」的行為，經查證屬實，即以司法途徑究責。另針對近日多位民眾投訴該廠商有未退還取消入住戶保證金、積欠員工薪資及疑似吸金等情事，台糖亦請經營商秉持良善對待入住戶、員工及正視社會形象，倘未改善將依契約規定辦理。