快訊

「太陽花女神」涉毒在美落網 暢銷作家揭黑歷史：大快人心

大S往生也炒作…抖音高層震怒 副總裁親揭查封張蘭、汪小菲帳號真相

聽新聞
0:00 / 0:00

愛沙尼亞訪團參觀無人機產線 共商產業合作契機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
愛沙尼亞國防產業團於2/7晚間抵達漢翔公司參觀，並與國內無人機廠商交流互動。業者提供
愛沙尼亞國防產業團於2/7晚間抵達漢翔公司參觀，並與國內無人機廠商交流互動。業者提供

近日國內無人機產業界十分矚目的愛沙尼亞國防產業團，在副總統蕭美琴、外交部長林佳龍國安會秘書長吳釗燮，以及經濟部長郭智輝分別表達歡迎後，昨(7)日南下台中，由「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）持續接待，並赴漢翔公司參訪。

訪團抵達台中沙鹿後，直接進入漢翔公司無人機產線參觀，過程中雙邊意見交換十分熱絡，並安排訪團與聯盟成員有深入交流的機會。本次訪團團長為愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga），成員包括曾任國防、內政與司法部長的資深議員賴凱雷（Kalle Laanet）、及國防企業代表。

去年9月成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，由漢翔公司擔任聯盟主席，目前已有超過160家廠商加入。過去無人機相關廠商多是單打獨鬥，組成「國家隊」後，才有平台與國家資源去爭取海外商機。聯盟胡開宏主席表示，目前持續結合各家廠商優勢，將上中下游全面整合，串起整個無人機供應鏈，目標就是爭取政府對政府(G2G)的國際訂單；另一個重要任務是協助國內廠商建構非紅供應鏈。而漢翔正致力發展無人機反制系統，同時協助廠商產製與測試，此次參觀的無人機產線，就是漢翔協助聯盟成員執行的生產作業。

去年11月，聯盟胡主席率團參加「台灣-拉脫維亞-愛沙尼亞商機媒合會」，已與數十家廠商有初步的接觸，均對台灣發展無人機的潛力留下深刻印象。此次愛沙尼亞產業團特地來台，就是為了更深入地了解台灣產業鏈的能量。

台灣與愛沙尼亞雖然距離遙遠，但卻有著相似的民主發展歷程，因此理念相近，並認可建構民主供應鏈的重要性。日前裴克多主席就曾表示，民主陣營已注意到如未能與理念相近夥伴合作發展供應鏈，將可能對國家安全造成潛在威脅；聯盟胡開宏主席則呼應，愛沙尼亞在數位科技、無人機應用及國防技術領域具有優勢，台灣則擁有完整的電子與資通訊產業供應鏈，期盼這次會面能展開更為深化的合作，結合雙方專業能力，發揮1加1大於2的優勢，創造雙贏局面。

愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）與台灣卓越無人機海外商機聯盟主席暨漢翔董事長胡開宏交換紀念品。業者提供
愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）與台灣卓越無人機海外商機聯盟主席暨漢翔董事長胡開宏交換紀念品。業者提供

國安會 愛沙尼亞 林佳龍 漢翔公司 無人機 蕭美琴

延伸閱讀

NFL／川普要出席現場看超級盃 紐奧良封街、禁無人機

愛沙尼亞國防產業團參訪漢翔產線 聚焦無人機合作

李文忠傳「好想你」訊息涉騷擾女下屬 國防院啟動調查

副總統接見愛沙尼亞國會訪團 盼未來有更多合作機會

相關新聞

愛沙尼亞訪團參觀無人機產線 共商產業合作契機

近日國內無人機產業界十分矚目的愛沙尼亞國防產業團，在副總統蕭美琴、外交部長林佳龍、國安會秘書長吳釗燮，以及經濟部長郭智輝...

川普關稅與防洗產地 工具機公會：布局東協企業有壓力

市場關注川普關稅政策變數，台灣工具機公會今天表示，川普關稅政策以及「洗產地」查核，對依賴東協作為生產基地的企業形成壓力，...

身障者甄選「口試7成沒過」 中華郵政：專家以客觀角度評分

中華郵政日前招考身心障礙者擔任半日制內勤約聘人員，但被爆出不僅備取0人，更有7成考生口試不及格，引發爭議。對此，中華郵政...

機械公會：今年產值看增10% 川普新政間接影響待觀察

台灣機械工業同業公會今天預期，今年機械業整體產值可年成長5%至10%，台灣機械產品雖不會受到川普新政直接影響，但間接影響...

企業年薪200萬挖角工程師 鐵道局嘆：3年出走2位數人才

疫後無論是政府公共工程還是民間工程量都大幅增加，各界紛紛致力於招募人才。而主責國內多項重要軌道工程的交通部鐵道局長年面臨...

驚！台北預售屋均價突破4千萬 網友玩笑話成真

北市房價高漲，先前有網友開玩笑「沒事(四)千萬別買房」，如今似乎成真。永慶房產集團統計台北市2024年各行政區預售屋交易...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。