愛沙尼亞訪團參觀無人機產線 共商產業合作契機

近日國內無人機產業界十分矚目的愛沙尼亞國防產業團，在副總統蕭美琴、外交部長林佳龍、國安會秘書長吳釗燮，以及經濟部長郭智輝分別表達歡迎後，昨(7)日南下台中，由「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）持續接待，並赴漢翔公司參訪。

訪團抵達台中沙鹿後，直接進入漢翔公司無人機產線參觀，過程中雙邊意見交換十分熱絡，並安排訪團與聯盟成員有深入交流的機會。本次訪團團長為愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga），成員包括曾任國防、內政與司法部長的資深議員賴凱雷（Kalle Laanet）、及國防企業代表。

去年9月成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，由漢翔公司擔任聯盟主席，目前已有超過160家廠商加入。過去無人機相關廠商多是單打獨鬥，組成「國家隊」後，才有平台與國家資源去爭取海外商機。聯盟胡開宏主席表示，目前持續結合各家廠商優勢，將上中下游全面整合，串起整個無人機供應鏈，目標就是爭取政府對政府(G2G)的國際訂單；另一個重要任務是協助國內廠商建構非紅供應鏈。而漢翔正致力發展無人機反制系統，同時協助廠商產製與測試，此次參觀的無人機產線，就是漢翔協助聯盟成員執行的生產作業。

去年11月，聯盟胡主席率團參加「台灣-拉脫維亞-愛沙尼亞商機媒合會」，已與數十家廠商有初步的接觸，均對台灣發展無人機的潛力留下深刻印象。此次愛沙尼亞產業團特地來台，就是為了更深入地了解台灣產業鏈的能量。

台灣與愛沙尼亞雖然距離遙遠，但卻有著相似的民主發展歷程，因此理念相近，並認可建構民主供應鏈的重要性。日前裴克多主席就曾表示，民主陣營已注意到如未能與理念相近夥伴合作發展供應鏈，將可能對國家安全造成潛在威脅；聯盟胡開宏主席則呼應，愛沙尼亞在數位科技、無人機應用及國防技術領域具有優勢，台灣則擁有完整的電子與資通訊產業供應鏈，期盼這次會面能展開更為深化的合作，結合雙方專業能力，發揮1加1大於2的優勢，創造雙贏局面。