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川普關稅與防洗產地 工具機公會：布局東協企業有壓力

中央社／ 台北8日電
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

市場關注川普關稅政策變數，台灣工具機公會今天表示，川普關稅政策以及「洗產地」查核，對依賴東協作為生產基地的企業形成壓力，台灣廠商布局墨西哥、美國、東協或其他區域，需分散風險，確保國際市場競爭力，產業需強化供應鏈彈性，建立靈活的市場應對機制。

觀察美國總統川普關稅政策變數，台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）分析，川普執政採強硬的貿易政策，包括考慮取消友岸外包措施並提升關稅，進一步推動製造業回流美國，相關變動對全球供應鏈產生深遠影響，尤其對依賴東協作為生產基地的企業形成壓力。

工具機公會指出，目前東協作為中國產業轉移的主要承接地，正面臨美國加強「洗產地」查核及提高關稅挑戰，也增加各區域供應鏈的不確定性。

公會表示，無論是布局墨西哥、美國、東協或其他區域，企業應關注市場趨勢，分散風險，並提升技術附加價值，確保在國際市場中的競爭力。

公會指出，台灣工具機產業需強化供應鏈彈性，建立靈活的市場應對機制，加速數位化與智慧製造發展，提升產品的精密度與效率。

工具機公會下午公布1月工具機出口金額1.34億美元，相較2024年12月2.15億美元減少37.3%，比2024年同期1.94億美元減少30.6%。

今年1月工具機出口前10大國家，依出口金額排序為中國（含香港）、美國、印度、泰國、土耳其、日本、印尼、巴西、越南及馬來西亞。

從工具機關鍵零組件單月出口表現來看，公會統計，1月工具機關鍵零組件出口金額約9819.5萬美元，相較去年12月1.36億美元減少27.9%，比2024年同期1.27億美元減少22.8%。

川普 工具機 美國 關稅

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