長榮1月營收422.48億元月增率10.78% 、年增幅49.01%

長榮海運（2603）8日公告一月份合併營收，受到市場上對國際局勢變化的預期的影響，及年節前出貨量增加，一月合併營收422.48億元，較上個月增加41.11億元，月增率10.78%，並較去年同期增加138.96億元 ，年增幅49.01% 。

法人分析，受惠運價、貨量都成長，長榮海運元月繳出好成績，目前運價雖然下滑，要到下周出貨才會比較明朗，目前航商都沒有返回紅海，市場供需吃緊，第一季航商的表現不會太差。

美國對中國大陸將徵10%關稅確定，持續觀察未來影響，美國關稅會有一些衝擊，亞洲出口最主要的來源是中國大陸到美國，但目前美國政策隨時在調整當中，航商因應市場來做調整，2月17日大陸地區的出貨是很關鍵的一周。

國內的陽明（2609）跟萬海（2615）也都認為，市場過度擔心船舶供需變化，中東地緣政治問題，到目前為止，所有船公司都沒有宣布要重返紅海，目前貨櫃輪市場的供、需還是很吃緊，市場租船的價格還很高，代表市場缺船。

整體海運市場，2025年第1季相較2024年第1季，今年市場氣氛相當好，目前北美線的長約談判也是一倍起跳。