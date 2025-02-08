身障者甄選「口試7成沒過」 中華郵政：專家以客觀角度評分

中華郵政日前招考身心障礙者擔任半日制內勤約聘人員，但被爆出不僅備取0人，更有7成考生口試不及格，引發爭議。對此，中華郵政公司今澄清，此次甄試是委託專業考試機構台灣金融研訓院辦理，口試為具有專業學識及實務經驗的專家學者擔任委員，以專業及客觀角度進行評分。

中華郵政公司表示，此次甄試是委託專業考試機構台灣金融研訓院辦理，參加考試人員從事較為簡易的窗口或郵件處理工作，工作性質及甄試作業程序與錄取標準均於簡章中事先公告。

中華郵政公司說，考試分筆試與口試二種，筆試（考1科，單選題50題）成績占甄試總成績70%；口試成績占甄試總成績30%；兩項成績加權相加後為甄試總成績；但筆試成績0分或缺考、口試成績未達60分，任一情形者不予錄取。另各甄試類科是否足額錄取，與簡章規定不予錄取條件有關。

有關口試部分，中華郵政公司表示，是依金融研訓院作業程序，視各甄試類別聘請具有專業學識及實務經驗的專家學者擔任委員，並於口試前辦理講習會，讓委員瞭解作業程序與評分原則，以專業及客觀角度進行評分。

中華郵政公司表示，口試成績是由委員依據簡章所列口試評分項目，及應考人當天所繳交的書面資料與口試問答臨場表現，進行綜合性評分後所得平均結果，且未提供筆試成績予委員參考，期能以專業及客觀角度進行評分，確保筆試及口試測驗獨立性，對所有應考人皆採一致標準，具有專業性與客觀性。

中華郵政公司表示，有關錄取名單公布及查詢部分，為保護當事人個資，錄取名單不宜公開明示，考生得登入甄試專區網站查閱，尚無因考試類科不同而有所差異。