快訊

郵局招考員工！身障者甄選「口試7成不及格、0備取」 中華郵政這樣解釋

高虹安不妙！ 高院停審並聲請釋憲 憲法法庭裁定不受理

遇小孩吵鬧別再和爸媽爭執！知名作家曝解法：超有效

聽新聞
0:00 / 0:00

身障者甄選「口試7成沒過」 中華郵政：專家以客觀角度評分

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中華郵政日前招考身心障礙者擔任半日制內勤約聘人員，被爆出有7成考生口試不及格。本報資料照片
中華郵政日前招考身心障礙者擔任半日制內勤約聘人員，被爆出有7成考生口試不及格。本報資料照片

中華郵政日前招考身心障礙者擔任半日制內勤約聘人員，但被爆出不僅備取0人，更有7成考生口試不及格，引發爭議。對此，中華郵政公司今澄清，此次甄試是委託專業考試機構台灣金融研訓院辦理，口試為具有專業學識及實務經驗的專家學者擔任委員，以專業及客觀角度進行評分。

中華郵政公司表示，此次甄試是委託專業考試機構台灣金融研訓院辦理，參加考試人員從事較為簡易的窗口或郵件處理工作，工作性質及甄試作業程序與錄取標準均於簡章中事先公告。

中華郵政公司說，考試分筆試與口試二種，筆試（考1科，單選題50題）成績占甄試總成績70%；口試成績占甄試總成績30%；兩項成績加權相加後為甄試總成績；但筆試成績0分或缺考、口試成績未達60分，任一情形者不予錄取。另各甄試類科是否足額錄取，與簡章規定不予錄取條件有關。

有關口試部分，中華郵政公司表示，是依金融研訓院作業程序，視各甄試類別聘請具有專業學識及實務經驗的專家學者擔任委員，並於口試前辦理講習會，讓委員瞭解作業程序與評分原則，以專業及客觀角度進行評分。

中華郵政公司表示，口試成績是由委員依據簡章所列口試評分項目，及應考人當天所繳交的書面資料與口試問答臨場表現，進行綜合性評分後所得平均結果，且未提供筆試成績予委員參考，期能以專業及客觀角度進行評分，確保筆試及口試測驗獨立性，對所有應考人皆採一致標準，具有專業性與客觀性。

中華郵政公司表示，有關錄取名單公布及查詢部分，為保護當事人個資，錄取名單不宜公開明示，考生得登入甄試專區網站查閱，尚無因考試類科不同而有所差異。

中華郵政 個資

延伸閱讀

美P-8A再度現蹤台灣東部 專家：不排除練兵抓潛艦

高雄連續殺人魔恐是「病態人格」 專家直指他有3項特質

知名賣場牛肉底部竟呈現褐色？ 專家曝原因：並非品質不佳

中央補助台東日間照顧交通車 估每年服務3000人次

相關新聞

身障者甄選「口試7成沒過」 中華郵政：專家以客觀角度評分

中華郵政日前招考身心障礙者擔任半日制內勤約聘人員，但被爆出不僅備取0人，更有7成考生口試不及格，引發爭議。對此，中華郵政...

企業年薪200萬挖角工程師 鐵道局嘆：3年出走2位數人才

疫後無論是政府公共工程還是民間工程量都大幅增加，各界紛紛致力於招募人才。而主責國內多項重要軌道工程的交通部鐵道局長年面臨...

驚！台北預售屋均價突破4千萬 網友玩笑話成真

北市房價高漲，先前有網友開玩笑「沒事(四)千萬別買房」，如今似乎成真。永慶房產集團統計台北市2024年各行政區預售屋交易...

耗水被罰120萬元逾期不繳 南投1砂石廠怕查封乖乖清償

耗水費徵收辦法上路剛滿2年，南投縣一家屬用水大戶的砂石廠，未依規定設置量水設備，也無逐月用水紀錄，經濟部水利署依據它水權...

喬山1月營收年增44% 越南新廠將投產

商用健身器材製造龍頭喬山公布1月合併營收33.01億元、年增44.9%。喬山同時宣布，因應美國啟動加徵關稅政策，集團已提...

台塑四寶元月營收1,179億 台塑化受惠產品價量齊揚 業績上揚5%

台塑四寶昨（7）日公布元月營收表現，受到農曆春節出貨天數減少影響，四大公司總營收1,179.9億元，月減1.1%、年減3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。