企業年薪200萬挖角工程師 鐵道局嘆：3年出走2位數人才

疫後無論是政府公共工程還是民間工程量都大幅增加，各界紛紛致力於招募人才。而主責國內多項重要軌道工程的交通部鐵道局長年面臨難以招募人才困境，其中又以東工分局最嚴重。鐵道局長楊正君說，近期不少工程師被民間以高薪挖角，其中更有1人跳槽到顧問公司後，年薪逼近翻倍達200萬元。

近年各地捷運、鐵路工程大爆發，但缺工問題導致不少建設被迫延遲，其中多項交通建設也備受衝擊。鐵道局東工分局已連續3年多達2位數土木職系人員離職，楊正君無奈表示，公部門薪資待遇難與民間競爭，東部工作環境又不佳，很難吸引年輕人留下。

楊正君表示，東工分局2023年高普考提報12個缺額，僅4個錄取報到，錄取報到率30%；去年提報8個缺額，也只有4人來報到，目前編制有117人，實際只有90人左右。盡管去年人事總處拍板每月增加3000元，但當地工作環境不佳、生活機能差，只能住組合屋、隔音差，加上時間及交通成本，很難說服年輕人去。

楊正君感嘆，近年隨著工程項目暴增，民間許多顧問公司、營造廠都來公部門挖人，光是鐵道局就有5、6名工程師被挖角，這些工程師過去在公部門年薪約100萬元左右，到民間公司薪水都上漲到160萬至200萬元，近期便有1名年輕工程師跳槽後，年薪從110萬元漲至200萬元。

鐵道局指出，工程師不像一般工人能以移工取代，這些人才都是經過研究所學位、取得專業執照的人員，現在無論是中央的鐵道局，還是地方捷運局都面臨一樣的人才困境。