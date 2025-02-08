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愛沙尼亞國防產業團參訪漢翔產線 聚焦無人機合作

中央社／ =台北8日電

愛沙尼亞國防產業團訪台，赴台中參訪漢翔無人機產線，台灣無人機海外商機聯盟主席胡開宏表示，愛沙尼亞在數位科技、無人機應用及國防技術領域具優勢，台灣則擁有完整供應鏈，盼深化合作，發揮1加1大於2雙贏局面。

「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）今天發布新聞稿指出，受關注的愛沙尼亞國防產業團7日至台中，並參訪漢翔。

無人機海外商機聯盟表示，訪團抵達台中沙鹿後，進入漢翔無人機產線參觀，訪團與聯盟成員深入交流；本次訪團團長為愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga），成員包括曾任國防、內政與司法部長的資深議員拉內特（Kalle Laanet，另譯：賴凱雷）、及國防企業代表。

「台灣卓越無人機海外商機聯盟」表示，聯盟去年9月成立，由漢翔董事長胡開宏擔任聯盟主席，目前已有超過160家廠商加入，過去無人機相關廠商多是單打獨鬥，組成「國家隊」後，才有平台與國家資源去爭取海外商機。

胡開宏表示，目前持續結合各家廠商優勢，將上中下游全面整合，串起整個無人機供應鏈，目標就是爭取政府對政府（G2G）的國際訂單；另一個重要任務是協助國內廠商建構非紅供應鏈。而漢翔正致力發展無人機反制系統，同時協助廠商產製與測試，此次參觀的無人機產線，就是漢翔協助聯盟成員執行的生產作業。

去年11月，胡開宏率團參加「台灣-拉脫維亞-愛沙尼亞商機媒合會」，已與數十家廠商有初步的接觸，均對台灣發展無人機的潛力留下深刻印象，此次愛沙尼亞產業團特地來台，就是為了更深入地了解台灣產業鏈的能量。

聯盟指出，台灣與愛沙尼亞雖然距離遙遠，但卻有著相似的民主發展歷程，因此理念相近，並認可建構民主供應鏈的重要性，裴克多日前就曾表示，民主陣營已注意到如未能與理念相近夥伴合作發展供應鏈，將可能對國家安全造成潛在威脅。

漢翔 無人機

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