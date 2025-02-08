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鈞興-KY 元月營收 3.69 億元年增 16.2% 創歷史新高
精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）公布1月合併營收3.69億元、年增16.2%，創歷史新高。鈞興表示，主要是延續自去年11月開始美國市場客戶訂單提前拉貨，使得電動工具及園林工具用齒輪箱及粉末治金齒輪銷售成長，加上精密機器人齒輪出貨持續成長的貢獻所致。
展望未來，鈞興表示，將持續強化與既有電動工具、園林工具客戶的業務合作，提升越南新廠的生產效率，並積極送樣及推廣機器人用齒輪、諧波減速器。
另外，E-bike用的中置電機，預計將於今年開始量產出貨，期望今年智能傳動類產品能繳出亮眼的成績，營收占比可以持續提升。
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