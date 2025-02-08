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驚！台北預售屋均價突破4千萬 網友玩笑話成真

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台北市2024年1-11月的預售屋平均總價高達4253萬元，其中大安和松山的預售屋平均總價突破6千萬元，逼近7千萬元豪宅線。房市示意圖／永慶房屋提供
台北市2024年1-11月的預售屋平均總價高達4253萬元，其中大安和松山的預售屋平均總價突破6千萬元，逼近7千萬元豪宅線。房市示意圖／永慶房屋提供

北市房價高漲，先前有網友開玩笑「沒事(四)千萬別買房」，如今似乎成真。永慶房產集團統計台北市2024年各行政區預售屋交易價量，發現全市預售屋平均總價已高達4253萬元，大安區、松山區總價更已逼近北市豪宅線7千萬元。

另觀察預售屋交易量，文山區因有大案推出，帶動預售市場熱絡，去年平均每月有近80件交易量，為北市之最。

台北市12行政區中，大安區預售屋平均總價為6602萬元，為台北最貴的一區。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，大安區去年1-11月的預售交易中，有將近3成的比例，預售屋總價超過7000萬元，推升當地的預售屋均價。

松山區預售屋均價為6289萬元，位居台北第二貴。松山區擁有多元的商圈，生活機能成熟優秀的區域優勢使建商推出不少高總價預售產品。數據顯示，去年1-11月的預售交易中，已有超過2成的比例，屬總價超過7000萬元。

2024年1-11月文山區預售交易共861件，為台北之首。陳金萍表示，文山區為台北市著名的文教區，加上綠覆率高、環境舒適宜居及擁有相對親民的房價，與萬華區為台北市僅剩單價百萬內的行政區，吸引不少自住客群的目光。

其中2024下半年，擁有萬坪基地的「元利四季莊園」正式推出，在台北市的萬坪基地建案相當稀缺，因此也受到許多購屋族群的關注與喜愛，開案後短短4個月間，就累積544件的預售交易，挹注文山區超過6成的交易量。

至於預售市場也相當火熱的中山區，去年1-11月預售交易共799件，居台北第二。陳金萍說明，中山區大部分的預售屋以小坪數或套房的住宅為主，受不少單身、小資族群青睞，推升當地預售市場熱度。

2024年1-11月台北市預售屋交易價量／永慶房屋提供
2024年1-11月台北市預售屋交易價量／永慶房屋提供

房價 預售屋

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