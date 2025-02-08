耗水被罰120萬元逾期不繳 南投1砂石廠怕查封乖乖清償

耗水費徵收辦法上路剛滿2年，南投縣一家屬用水大戶的砂石廠，未依規定設置量水設備，也無逐月用水紀錄，經濟部水利署依據它水權狀記載的引用水量，開徵120餘萬元耗水費，但廠方逾期未繳，去年被移送至執行署彰化分署執行查封廠房，業者才乖乖清償。

執行署彰化分署指出，台灣水資源匱乏，為促進產業節水，耗水費徵收辦法於2023年2月1日開始施行，用水大戶枯水期單月用水量超過9000度者，每度需徵收3元耗水費。

南投縣山區一家用水大戶砂石廠因違反耗水費徵收辦法被開徵120餘萬元耗水費，因逾期未繳，於去年底移送執行署彰化分署執行，分署受理後，調查發現此砂石廠名下有一棟坐落在國有土地上的廠房，即發函地政機關辦理建物查封登記。

彰化分署表示，年初書記官預備到現場張貼封條時，突然接到負責人電話，表示之前不服水利署徵收這筆費用，曾提起訴願，訴願結果輸掉了，廠房被分署查封，會在3日內盡速繳納，業者當天即依約迅速匯款繳清全部款項，執行人員隨即通知地政事務所塗銷查封登記。

彰化分署提醒，民眾滯欠耗水費應盡速主動繳納，否則案件移送執行後，分署將扣押存款、應收帳款或查封財產，以落實並維護臺灣用水正義。另外，用水大戶如有使用再生水、海淡水或投資節水設備，可享耗水費減徵優惠，廠商可多加利用。