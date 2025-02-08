台塑看後市 樂觀營運向上

針對2025年後市景氣展望，台塑（1301）昨（7）日表示，春節假期結束，中國大陸下游加工廠陸續復工，塑料市場進入傳統旺季，客戶購料意願轉強，部分石化產品因美國對來自加拿大、墨西哥及中國大陸商品加徵關稅品價格看漲，預期2、3月營收可望逐月成長。

台塑指出，公司第1季有六個廠歲修， 比去年第4季八個廠少，預期開工率有望達到86%，高於第4季83％；此外，台塑認為，雖然第1季適逢農曆春節長假，下游客戶停工，出貨天數較少，但大陸持續支持房地產行業，近期房市有復甦跡象，加上農曆春節後步入季節性需求旺季，市場買氣增溫。

南亞表示，2月營收有望較1月增加，主因春節假期結束，下游陸續開工，補庫較積極，再加上電子材料隨著AI應用需求增溫，帶動高階材料銷售成長。乙二醇大陸華東港口庫存處於相對低點，支撐行情，產銷量將增加。

台化董事長洪福源表示，最近觀察大陸重要經營指標，尚屬正向，聚酯鏈方面2024年平均PTA加工差有改善，帶動聚酯開動率產能大增，塑料2024年也受惠大陸四大家電產量增加，帶動PS、ABS、PP、及PC大陸同業開動率逐步增加，讓公司對2025年營運更顯樂觀。

台塑化表示，美國總統川普對加拿大、墨西哥課徵能源關稅的措施暫緩一個月，導致市場對美國原油庫存下降的預期消失，油價走跌，另外川普與大陸未達成貿易共識，大陸對美國原油課徵關稅，導致油價跌幅加大。

不過，台塑化也認為，川普揚言加強對伊朗制裁，使其無法出口原油，伊朗抗議並警告全球原油供應將受限，沙烏地、伊朗等國也對美國加薩走廊處置不滿，中東情勢緊張升溫，有助支撐油價。