聽新聞
0:00 / 0:00
喬山1月營收年增44% 越南新廠將投產
商用健身器材製造龍頭喬山（1736）公布1月合併營收33.01億元、年增44.9%。喬山同時宣布，因應美國啟動加徵關稅政策，集團已提早布局，去年在越南購入5萬7,000坪土地規劃興建越南二廠，預計今年第3季將有部分廠區完成並開始投產。
喬山表示，新廠的面積較原先越南一廠更大，新廠完成後，越南將成為喬山出口美國區的家用及中低階商用產品主要生產基地；而中國廠的現有產能，則規劃供應非美國地區的需求。
喬山總計在全球五個國家建置七座製造工廠，占地面積高達15萬坪，成為全球最大的健身器材製造廠，製造廠布局全球多個國家，也讓供應鏈可更靈活應變各種市場狀況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言