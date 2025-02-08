喬山1月營收年增44% 越南新廠將投產

商用健身器材製造龍頭喬山（1736）公布1月合併營收33.01億元、年增44.9%。喬山同時宣布，因應美國啟動加徵關稅政策，集團已提早布局，去年在越南購入5萬7,000坪土地規劃興建越南二廠，預計今年第3季將有部分廠區完成並開始投產。

喬山表示，新廠的面積較原先越南一廠更大，新廠完成後，越南將成為喬山出口美國區的家用及中低階商用產品主要生產基地；而中國廠的現有產能，則規劃供應非美國地區的需求。

喬山總計在全球五個國家建置七座製造工廠，占地面積高達15萬坪，成為全球最大的健身器材製造廠，製造廠布局全球多個國家，也讓供應鏈可更靈活應變各種市場狀況。