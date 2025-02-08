台塑四寶元月營收1,179億 台塑化受惠產品價量齊揚 業績上揚5%

台塑四寶昨（7）日公布元月營收表現，受到農曆春節出貨天數減少影響，四大公司總營收1,179.9億元，月減1.1%、年減3.7%；其中台塑化（6505）受惠產品價量成長，帶動營收595.4億元，月增14.2%、年增5.5%交出好成績，其餘台塑、南亞及台化三公司元月營收分別較上月衰退12%至15%。

台塑1月合併營收139.8億元，月減15%、年減20.2%。台塑表示，1月適逢農曆春節，下游加工廠停工，需求減少。若與去年同期比較，因去年農曆春節假期在2月，但今年農曆春節假期落在1月25至2月2日，出貨天數減少，加上麥寮有三個廠安排歲修，產銷量減少，因此各產品銷售量比去年同期減少16.1萬噸。

南亞1月合併營收204.5億元，月減12.7%、年增0.3%，南亞說明，聚酯產品因美國聖誕假期結束下游開工，補庫需求帶動營收成長；其他產品則受春節連假客戶停休及德州EG船期延後之影響，營收下滑。若與去年同期比，受到農曆年假影響，塑膠加工、電子材料、聚酯產品營收比去年同期減少，但化工產品因EG利差改善、產銷量大幅提高，使全公司整體合併營收較去年1月成長。

台化1月合併營收240.1億元，月減12%、年減14.8%，台化表示，元月適逢春節營業天數減少，部分客戶已提前備貨，影響PTA、ABS合計減少10億元；萃餘油因原料組成變化，產出及回售台塑化減少6.7億元；麥寮合成酚廠安排3月定檢，減量銷售備庫存，影響1.9億元；此外，台化寧波也受春節及客戶提前備貨影響，PTA、PS、ABS減少14億元，越南FIC同樣因春節用料需求減少且市況不佳，客戶庫存仍高，銷售減少4.1億元。

台塑化1月合併營收595.4億元，月增14.2%、年增5.5%，煉油事業與烯烴事業業績都較上月出現兩位數成長，煉油事業營業額月增22.4%，烯烴事業營業額月增16%；另外，台塑化1月乙烯產量比上月增加1.4萬噸，主要係下游提貨需求增加所致；1月全產品總銷售量35.9萬噸，比上月增加2.7萬噸。售價方面，1月全產品平均售價比上月每噸增加19美元，其中乙烯價格持穩，丙烯與丁二烯受輕油價格上漲與供應吃緊影響，平均售價分別比上月增加38美元與164美元；另裂解汽油平均售價比上月增加25美元。