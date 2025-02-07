全民瘋運動，台中三大「大型運動設施」為房市鍍金！根據市調統計，台中市包括洲際棒球場、台中國際足球園區、朝馬運動中心等大型運動設施周邊房市，不但吸引建商搶進卡位，更獲不少購屋族高度關注，連帶使得買氣居高不墜。

隨著健康意識抬頭及體育賽事熱潮影響，全民運動風氣席捲台灣，加上巴黎奧運中華隊在羽球、拳擊項目奪金，中華隊更在近期的世界棒球12強賽勇奪金牌，是台灣首次獲得國際棒球一級賽事的冠軍，2024年也被不少人稱為台灣體育元年。

而根據體育署最新資料統計，2023年六都BMI值過重的比例，台中市一度以42.9%居冠，引起市府關注，除了著手研擬運動、減重及健康餐飲等相關活動，也持續增加UBIKE站點及運動設施，提升台中市民運動的意願。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，無論單身或家庭客都有運動需求，近年購屋族也越來越重視這塊，多數新建社區也都將健身房等公共設施列為基本配備。

但運動場館的設施更加多樣化，尤其像洲際球場這樣的大型指標設施更會帶來人潮、商圈等效應。洲際球場獲億元改善經費核定，一旁的洲際漢神百貨也將在今年底落成，更為14期周邊房市服下定心丸，尤其以「洲際段」最受市場關注，去年包括大陸、達麗、寶佳集團陸續購地，舜元、大毅（2478）、惠宇等建商都準備推案。

其中，預計上半年推出的「舜元洲際段案」，是區域唯一同時臨崇德十九路，與有「金牌大道」之稱的洲際路園道，基地面積廣逾千坪，僅蓋一棟超高大樓住宅，規劃3、4房純住宅產品，並在公設空間融入豐富運動機能，將帶來與洲際段區域條件吻合的新穎設計。

值得一提的是，舜元建設深耕14期周邊生活圈多年，區域已布局五案，產品規劃以人為本，並憑藉穩健的營建品質及貼心的規劃設計，累積一群忠實品牌粉絲，使該案尚未正式登場，就已吸引不少粉絲爭相預約詢問。

同樣位在洲際段的「惠宇洲際」，近期實登已揭露完畢，均價達67.8萬元，最高單價則站上73.3萬元，後續惠宇在此區也有推案庫存。另外如大毅、遠雄（5522）、宏璟（2527）等指標案也正積極規劃中，業界推估未來洲際段新案，在品牌的加持下，均價有機會挑戰7字頭。

另外，台中最大的朝馬運動中心擁有豐富運動設施，成為西屯居民的重要運動場所，周邊緊鄰的七期、十二期皆因此受惠。如基地位在台灣大道、朝富二街口的「麗晨片片山閑」，規劃33至42坪，全戶採用以隔音櫃體替代輕隔間的設計，受到年輕世代喜愛，目前已出現部分預售實登，均價穩站7字頭。

而區域重磅個案「聯聚玉衡大廈」，基地緊鄰秋紅谷公園，規劃宜居的60坪空間及實用的公設，總銷達280億元，預期將創區域新高價，為周圍房市挹注強勁補漲動能。

而台中市政府先前斥資15.1億元，打造全國首座「國際足球運動休閒園區」，為單元五重劃區注入嶄新運動活力，周遭擁有高鐵新市鎮生態公園，鄰近還有即將動工的「D-ONE第一大天地購物中心」，生活機能日趨完善，吸引不少建商搶進插旗。