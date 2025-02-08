亞德客獲利靚 每股賺38.12元 預期2025年將穩定成長

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）昨（7）日公布2024年自結合併財報，去年合併營收306.59億元、年增2.8%，稅後純益76.23億元、年增9.4%，每股稅後純益達38.12元，營收、獲利雙創歷史新高。亞德客也預期，今年仍是穩定成長的一年。

亞德客去年第4季合併營收76.45億元，季增3.6%、年增3.9%，創單季營收同期新高，也是歷史單季第三高；稅後純益18.01億元，季增3.9%、年增6.0%，單季每股稅後純益達9.01元，改寫同期新高。

亞德客昨天舉行法說，除公布去年自結合併財報，同時同步公布1月自結合併營收22.19億元，月減20.0%、年減22.4%，但為同期次高。1月營收來自汽車行業、電池行業、機床設備及電子行業有相對較好的出貨表現。

亞德客強調，目前接單金額持續大於出貨金額，愈來愈多客戶已對市場需求逐步恢復信心，但因大陸過年因素，工作天數減少及部分客戶提前放假以避開春運，導致1月份營業額減少。

不過，1月份每日平均出貨金額已連續兩個月增長，較去年第3季平均數增加18%，市場應該是開始出現需求回溫的訊息。

展望今年，亞德客認為，大陸政府未來仍會持續發布刺激經濟政策，加上集團會依各個產業狀況提出相對應的銷售策略，以提高市占率，即使國際局勢仍有些不確定因素存在，但2025年度仍然可以是穩定增長的一年。

亞德客觀察，目前除日均出貨量已連兩月增長，氣動產品產能利用率也提升至九成以上，預計本月底可達100%，而按照過往經驗，通常旺季會落在第2季。

亞德客預期，今年營收可望有高個位數增長，線性滑軌營收貢獻可由去年人民幣5億元提升至6億元。實際上，公司內部設定年度預算目標高於高個位數增長，但因目前才年初，加上市場仍有不確定性，因此對外暫時傾向保守看待。

亞德客今年資本支出規劃20億至30億元，大致與去年相當。