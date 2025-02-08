SCFI運價指數連四跌
最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（7）日出爐，指數下跌148.8點至1,896.65點，指數跌破2,000點關卡，周跌幅7.3%，貨櫃輪運價新春開紅盤數連四跌；主要四大航線都走低，其中遠東到歐洲運價跌幅15.9%較大。
國內的航運業者指出，大陸近日才剛上班，出貨情況還不明顯，還是要等下周才能看出市場需求動能。
美國對中國大陸將徵10%關稅確定，美國新關稅會有一些衝擊，持續觀察未來影響，萬海總經理謝福隆認為，2月17日大陸地區的出貨表現是很關鍵的指標。
謝福隆進一步指出，大陸春節才剛結束恢復上班，最快要到下周出貨概況表現才會明朗；就目前來看，貨櫃輪2025年首季市場表現比原預期熱絡，遠東美西、美東長約運價談判都比去年長約高出一倍，遠東美西40呎櫃2,500美元跳、美東3,500美元起，去年同期談判時則只有1,200到1,500美元。
遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,805美元，較前一期下跌342美元，周跌幅15.9%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達3,036美元，較前一期下跌171美元，跌幅5.3%。
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