航運業：2025年上半年海運供需吃緊 陽明、萬海高層認為紅海事件仍有干擾

航運業界昨（7）日舉行新春團拜，陽明海運（2609）董事長蔡豐明、萬海總經理謝福隆同步認為，上半年全球海運市場還是會受到紅海事件干擾，市場供、需還是吃緊；美國總統川普各項新關稅及地緣政治問題，將持續影響下半年航運市場運量及價格變化；就目前來看，2025年首季貨櫃輪運價、運量表現都比去年同期熱絡。

蔡豐明指出今年全球海運市場被各種關稅及地緣政治問題牽動，海運市場2025年走勢，因市場變動因素太多很難說明清楚展望，只能以不變應萬變；至於中東地緣政治造成紅海危機，在中東停火協議60天內，航商應該都還不會返回，要等到60天後觀察戰爭變化及聯盟討論後才會決定是否重返紅海。

蔡豐明進一步指出，中東地緣政治以色列跟巴勒斯坦的戰爭停火協定變化，中東地緣政治的影響，即便60天後戰爭結束，航運市場要恢復到過去正常的調舶調度最少要再向後遞延三個月，就算戰爭結束，紅海的影響恢復期也已經到第二季末。

蔡豐明表示航運已經是全球性的產業，因為海運業的市場其實就是受到外在環境的波動影響很大，供需影響到運費， 2025年包括地緣政治、包括各種國際經濟政策；基本上，航運的供需非常重要，當然供給小於需求大家都很知道，這個市場上對航商來講就是好，但如果供給大於需求的情況之下，航商也會有各種因應策略。2025年對航商來講是挑戰非常大的一年，所以航商只能用以不變來應萬變。

謝福隆認為市場過度擔心貨櫃輪的船舶供需變化及中東地緣政治問題；據了解到目前為止，所有船公司都沒有人宣布要重返紅海，包括各種紅海周邊航線都沒有恢復；除此之外，川普的中南美關稅政策，第4季往中南美洲的貨量是下滑的，這個部分目前沒有辦法判斷是因為關稅政策，還是之前市場太好投入過多的船舶衝擊。

謝福隆進一步指出，全球貨櫃輪市場的供、需還是相當吃緊，就目前市場租船的價格還很高，代表還是有業者高價在市場租船。