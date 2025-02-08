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中華、Nissan 新能源車問世

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

裕隆集團新的一年全力打造台灣普及電動車市場，推出乘用車、商用車新能源車及移動服務新能源化；其中，裕隆加速n⁷與Nissan電動車銷售力道，中華3.5噸電動貨車今年報到；裕隆集團持續導入與推動新能源車型，布局MaaS生態系。

透過新能源轉型，納智捷n⁷自2024年3月啟動販售即獲得電動車年度銷售第二的佳績；展望2025年裕隆集團將持續以多元管道助力新能源車的普及化，除了納智捷與Nissan品牌的乘用車領域持續推出新產品外，在電動商用車方面，中華汽車（2204）也將推出全新自主開發的3.5噸電動商用車，搭配現行電動輕商貨車，建構更完整的電動商用車產品線，推動台灣物流價值鏈的綠能化發展。

裕隆集團去年上半年整體表現都相當強勁，下半年因旗下的MG品牌受到國產車自製率規範銷售受到衝擊，MG相關變數在2025年已逐漸排除當中，銷售回到成長軌道；裕隆集團今年持續調整腳步，因應市場發展趨勢，強化集團多元電動車產品陣容，串聯各事業體推動具有韌性的移動服務生態系，以多元管道助力台灣電動車普及化。

近期裕隆集團持續導入與推動新能源車型，布局MaaS（移動服務）生態系，可望使得裕隆集團實力更雄厚，更能面臨產業高度變革的考驗，在移動服務生態系，裕隆集團旗下格上租車與LINE GO將持續深化以AI數位化、綠能化及平台化策略，以一站式移動整合平台搶攻市場，進一步完善車輛租賃與出行服務的整合體驗。

新能源車 裕隆集團 電動車

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