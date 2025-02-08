裕隆Team多元品牌出擊 CEO 嚴陳莉蓮喊讓電動車普及化

裕隆集團昨（7）日在新店總部舉行新春開工祈福儀式，執行長嚴陳莉蓮表示，去年下半年集團雖然遭遇逆風，但是已經調整好腳步，2025年多元品牌整裝出發迎接更好的一年，「Team裕隆」助力台灣電動車普及化。

展望金蛇年，裕隆集團持續在價值鏈開放平台及移動服務生態系的發展策略下，整合集團資源自主研發製造、多元品牌、多元發展移動服務生態系，持續透過穩定經營與創新發展，打造韌性汽車價值鏈，為台灣汽車產業開創新局。

嚴陳莉蓮表示，「去年上半年集團公司有不錯的開局，下半年雖遇到環境逆風、目標受到一些阻礙，但集團創立70多年來，每每都在大風大浪中不斷前進，從中也展現團隊的韌性。」

嚴陳莉蓮帶領集團高階主管一同祈福，並透過直播視訊與各公司拜年，大家一起齊聲高喊「Team裕隆、 團結裕隆！」齊心推動能源轉型，在乘用車、商用車及移動服務領域，以多元管道助力台灣電動車普及化，新的一年將攜手多元品牌整裝出發、全力打造台灣普及電動車市場，在既有的基礎上開創新局。

在移動服務生態系，裕隆集團旗下格上租車與LINE GO將持續深化以AI數位化、綠能化及平台化策略，以一站式移動整合平台搶攻市場，進一步完善車輛租賃與出行服務的整合體驗，LINE GO平台會員數目標突破480萬、繼續擴大n⁷綠能車隊，且更進一步串連多家充電合作夥伴，打造整合式充電地圖，實現便捷的一站式綠能體驗。

此外，集團持續以穩健而有韌性的步伐布局汽車金融事業版圖，裕融企業（9941）透過全面發展的策略，穩步推進台灣金融、海外金融及能源投資三大領域，致力於構建更加健全與多元的金融事業生態系。同時，積極佈局海外市場，在菲律賓市場，將進一步擴大醫療設備分期業務，並拓展相關金融服務，並跨越大馬尼拉首都圈，進軍更廣闊的市場；馬來西亞則在2024年5月起正式開業，涵蓋醫療設備、商用車等多樣化產品，並同步評估拓展至其他業務領域，全面提升服務多樣性與客戶滿意度。

社區型百貨標竿新店裕隆城2024年開業第一年業績開紅，成績亮眼年營收達55億元，人流突破千萬次。展望2025年，裕隆城目標挑戰新高，將持續與誠品、威秀合作，打造便利、舒適的購物環境及主題活動，創造顧客「常常來、喜歡來、必須來」一站式購物體驗。