義联林義守看好川普將解決戰爭問題 帶動鋼材需求

義联集團今天舉辦新春聯誼晚宴，創辦人林義守致詞時指出，看好美國總統川普將解決戰爭問題，依照歷史經驗，戰後重建通常將帶動鋼材需求，尤其是建築鋼材與基礎設施相關材料，他認為，產業有望在一年後恢復。

義联集團今天舉辦新春聯誼晚宴，在高雄萬豪飯店席開130桌，宴請集團關係企業及協力廠商。

林義守表示，看好川普將解決戰爭問題，「因為他（川普）是商人，發生戰爭就會影響發展，所以會希望戰爭趕快結束」；他觀察國際及國內產業現況，除半導體產業持續熱絡外，其他產業皆處於調整階段，鋼鐵產業也正處於谷底。

依據過去鋼鐵市場的景氣循環，從2021年高點快速下跌至2024年底，預估2025年下半年落底後復甦。若川普解決俄烏戰爭，全球鋼鐵市場在經歷近3年半的低迷後，將迎來多方面正向影響。

談到集團布局，他表示，燁聯煉鋼廠初期投資金額新台幣400多億元，經過逐年折舊攤提後，還要再投資50幾億元改造，不但成本下降，產能又擴增，景氣一旦回春，產品就有競爭力。

至於綠能方面，林義守說，集團已投資7億元打造全新太陽能發電相關新品，可減少灰塵附著。

林義守也表示，將持續投資南台灣休閒產業，而台積電也在高雄投資，雖然他樂見台積電帶來的經濟效益，但也因磁吸人力，因此工程會慢一點。