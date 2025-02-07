富宇建設跨境新南區 品牌、機能、利多ALL IN ONE

台中品牌建商「擇地」推案往往成為市場焦點，其中名列全國前十大建商的富宇建設機構，累積近30年品牌歷史及建設實績，了解自住市場需求，近期看好南區人口紅利和三大百貨商圈機能優勢，推案瞄準南台中軸心路段的建成路，規畫22層超高大樓，住宅2至3房、搶攻房市真空帶。

購屋回歸市中心號角響起。去年央行大動作推出信用管制調控房市，市場投資客退散，不論是蛋白區、蛋殼區及重劃區等買盤，皆掀起回歸市中心趨勢。

富宇建設（4907）副總王國楨說：「市中心因保值程度高，近期房市自住客明顯回流到高機能性的市中心，像是人口集中的南區，擁有商圈、民間建設和居住人口等基本盤，強烈吸引購屋族目光。」

南區屬於早期發展區，人口密度高、素地一地難求，富宇建設，近三年連續推出「青沐」、「上和苑」等高樓代表作闖出口碑佳績，預售階段單價行情站上5字頭，今年加碼推出「建成路案」，由於建成路多年未有新案推出，因此引起房市高度目光，看屋預約反應熱烈。

負責代銷的緁揚代銷團隊專案經理陳偉廷補充說明：「富宇建設業績品質『打聽得到』，這次的建成路案擁有品牌、機能、利多三合一優勢，是其他舊市區無可比擬的條件。」

位處南台中軸線的富宇建成路案，基地附近除了有復興、忠孝、建成三大舊商圈之外，並鄰近東區最知名的LALAPORT商場，開幕沒多久便是台中營業額前五大指標百貨，同時可連結秀泰、新時代購物中心，以及600億元的大車站計畫商機，無疑形成百億超強消費商圈。

該案周邊兼具建設潛力性，鄰近目前最有話題性的13期重劃區，房價每坪已達6、7字頭，未來隨著知名建商推案火熱效應，將間接帶動南區房市。

此外，基地旁還有中部最大的國圖館，以及中興大學斥資50億元主導的「中興大學智慧醫療園區」，預計將在2028年完工營運，勢必增添工作機會以及房市想像力。

至於產品規畫部分，富宇建成路案具有三面臨路的立地優勢，預計興建22層現代外觀地標，重塑南區天際線，室內則是貼心設計全齡化公設、住宅2至3房，其中包含兩房兩衛浴，地下全平面車位，量身滿足自住客需求，預料將成為今年房市一大亮點新案。