快訊

大S骨灰不會永放家中！ 預計在此化作春泥「伴大地長眠」

接班計劃生變？ 日月光董事長之子張能傑驟逝

嚇不倒習近平！反擊川普關稅貿易戰 學者曝大陸背後更大盤算

富宇建設跨境新南區 品牌、機能、利多ALL IN ONE

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
舊市區人口密度高，基本盤穩健，房價保值性更甚重劃區。業者提供
舊市區人口密度高，基本盤穩健，房價保值性更甚重劃區。業者提供

台中品牌建商「擇地」推案往往成為市場焦點，其中名列全國前十大建商的富宇建設機構，累積近30年品牌歷史及建設實績，了解自住市場需求，近期看好南區人口紅利和三大百貨商圈機能優勢，推案瞄準南台中軸心路段的建成路，規畫22層超高大樓，住宅2至3房、搶攻房市真空帶。

購屋回歸市中心號角響起。去年央行大動作推出信用管制調控房市，市場投資客退散，不論是蛋白區、蛋殼區及重劃區等買盤，皆掀起回歸市中心趨勢。

富宇建設（4907）副總王國楨說：「市中心因保值程度高，近期房市自住客明顯回流到高機能性的市中心，像是人口集中的南區，擁有商圈、民間建設和居住人口等基本盤，強烈吸引購屋族目光。」

南區屬於早期發展區，人口密度高、素地一地難求，富宇建設，近三年連續推出「青沐」、「上和苑」等高樓代表作闖出口碑佳績，預售階段單價行情站上5字頭，今年加碼推出「建成路案」，由於建成路多年未有新案推出，因此引起房市高度目光，看屋預約反應熱烈。

負責代銷的緁揚代銷團隊專案經理陳偉廷補充說明：「富宇建設業績品質『打聽得到』，這次的建成路案擁有品牌、機能、利多三合一優勢，是其他舊市區無可比擬的條件。」

位處南台中軸線的富宇建成路案，基地附近除了有復興、忠孝、建成三大舊商圈之外，並鄰近東區最知名的LALAPORT商場，開幕沒多久便是台中營業額前五大指標百貨，同時可連結秀泰、新時代購物中心，以及600億元的大車站計畫商機，無疑形成百億超強消費商圈。

該案周邊兼具建設潛力性，鄰近目前最有話題性的13期重劃區，房價每坪已達6、7字頭，未來隨著知名建商推案火熱效應，將間接帶動南區房市。

此外，基地旁還有中部最大的國圖館，以及中興大學斥資50億元主導的「中興大學智慧醫療園區」，預計將在2028年完工營運，勢必增添工作機會以及房市想像力。

至於產品規畫部分，富宇建成路案具有三面臨路的立地優勢，預計興建22層現代外觀地標，重塑南區天際線，室內則是貼心設計全齡化公設、住宅2至3房，其中包含兩房兩衛浴，地下全平面車位，量身滿足自住客需求，預料將成為今年房市一大亮點新案。

富宇「建成路案」連結南台中主要百貨商圈。業者提供
富宇「建成路案」連結南台中主要百貨商圈。業者提供
南區建成路擁有人口紅利和三大百貨商圈機能優勢。業者提供
南區建成路擁有人口紅利和三大百貨商圈機能優勢。業者提供

建商 房市 重劃區

延伸閱讀

北台灣10大建商曝！專家：今年強者恆強、個案將異軍突起

影／台南南區連棟民宅傳火警 疑點香不慎燒毀3機車、3鄰戶遭波及

獨／「中台灣豪宅一哥」涉超挖賣車位 建商等9人遭起訴

高雄南區資收廠火勢撲滅 市府：無大量污染物逸出

相關新聞

高雄輕軌宅買氣夯！年度人氣王是這站 年增逾4成

高雄環狀輕軌於2024年元旦正式成圓，迎接全線通車屆滿一周年，38個站點周邊房價表現也備受期待。台灣房屋集團根據內政部實...

買氣寒冬難擋房價漲 全台新案2字頭僅剩這5縣市

房市去年雖較顯冷淡，惟全台房價仍具漲幅，住商機構觀察實價登錄，盤整各縣市2024年平均預售案成交單價，其中以基隆市年漲幅...

聖得福延攬前棒球好手陳義信加入團隊 2026年將推6大都更案

台北進入大都更時代，有「都更大王」之稱的聖得福建設抓準腳步積極布局，聖得福建設執行長洪正雄表示，今年預計將會成功核定大安...

王品營收／春節業績大爆發、衝上歷史新高 誕生20家千萬大店

王品（2727）7日公布1月自結合併營收22.1億元，年增20.83%，刷新歷史新高紀錄。金蛇年春節9天長假帶旺消費，王...

裕隆集團新春團拜 執行長嚴陳莉蓮帶領集團高階主管喊「Team 裕隆」

裕隆（2201）集團7日新春團拜，財神爺跟帥氣舞獅大跳〈APT.〉這首歌，現場喜氣洋洋、活力四射非常熱鬧，裕隆執行長嚴陳...

信義房屋許維哲帶店不當孤鳥 打團體戰成TOP1分店

來自台南的許維哲，畢業於資訊工程相關科系，在學期間發現自己更喜歡與人互動的工作，當時的他其實跟陌生人講話還會發抖，為了改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。