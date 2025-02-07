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威宏輕奢、運動訂單能見度高 上半年產能滿載

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）7日公布1月合併營收6.78億元，月增14.7%、年減5.4%，主要因農曆春節假期提早使工作天數減少。威宏表示，目前輕奢、運動兩大事業群在手訂單能見度高，上半年產能滿載，今年營運可望維持成長。

威宏指出，受惠北美高球行業景氣支撐，加上美國總統川普上任後加徵關稅政策影響，國際知名品牌客戶正加快轉移訂單至東南亞地區。

其中，越南德御具備成熟包袋製程，主要生產NIKE運動包袋及高爾夫球袋等產品，上半年訂單接近滿載，農曆年後已進一步招募人力進駐生產。

此外，歐洲法系女包客戶亦提出產能轉移需求，下半年起陸續將中國大陸訂單轉移訂單至當地，公司正積極規畫承租新廠房以擴大生產規模。

在輕奢精品包袋事業方面，據歐美知名品牌客戶近期釋出的市場訊息顯示，目前北美及歐洲銷售淨額呈現溫和增長，亞洲市場最快下半年起逐漸復甦。

威宏表示，消費者態度雖仍審慎，但全球跨國旅遊熱度不減，帶動輕奢及商務包袋、行李箱等汰換需求延續，既有客戶拉貨力道明顯回溫，公司亦持續與客戶開發一系列高階聯名款箱包，有利提升品牌附加價值並增加客戶黏著度，鞏固主要供應商地位。

威宏在東南亞地區積極擴大佈局，柬埔寨已成為集團最大生產、吞吐轉運調度中心。其中，宏盛（2534）柬埔寨廠近期因應客戶訂單需求，增加安排興建新廠區及擴增產線。

而威保柬埔寨廠已於去年12月落成啟用並投入試產，主要生產運動手套護具等週邊配件，最快上半年由NIKE完成驗廠後正式放量生產。

隨著運動產業庫存水位告一段落，運動品牌大廠陸續回補庫存，加上下半年起各項國際體育盛事陸續展開，將有助推升運動護具與包袋需求，威宏將彈性調整產能配置及生產模式，為明年龐大世界盃足球賽商機做好準備。

威宏對今年營運維持審慎樂觀，雖然川普關稅政策加劇地緣政治不穩定性，但終端消費市場仍具備溫和成長動能，加上歐美央行處於降息循環，以及中國擴大消費政策，均有助推升商品汰舊換新，既有客戶訂單回補力道均較去年積極。

為應對各廠區產能配置需求增加，威宏說，不排除啟動募資計畫以充實營運資金並償還銀行借貸，以利優化集團成本結構，帶領集團營運規模穩定擴大。

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