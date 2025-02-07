世豐宣布收購凱撒衛浴20%股權 總金額7.4億元

世豐（2065）7日宣布，該公司董事會決議公開收購凱撒衛（1817）已發行股份總數7,260萬股的20%(1,452萬股)，公開收購期間為今年2月10日至3月5日止。此次公開收購價格為每股51元，按預定最高收購數量計算，公開收購總金額為7.4億元。

惟若最終有效應賣數量未達預定最高收購數量，但已達最低收購數量363萬股(約凱撒公司已發行股份總數5%)時，此次公開收購數量條件即為成就。

世豐並指出，凱撒公司為台灣上市公司，是一家綜合性衛浴設備生產及銷售公司，主要銷售地區為台灣及越南市場的成屋修繕、公共工程及新屋建案，與世豐所屬產業領域相同，近幾年來凱撒公司營運績效良好，獲利能力及現金股利均屬穩定。

世豐基於財務性投資考量，以認列合理投資收益並可增加公司的長期投資獲利，且可提升資產及股東權益報酬率。依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」及相關法令規定，擬以公開收購方式取得凱撒公司普通股股份。世豐若公開收購完成後，期以雙方能有進一步交流合作，進行資源整合及策略合作等機會，提升雙方股東權益及綜效。