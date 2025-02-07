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中鋼看今年市況 第1季打底加溫後續旺季將至

中央社／ 高雄7日電

中鋼業務部門副總經理李家丞表示，世界鋼鐵協會預估今年全球用鋼量會比去年增加2060萬噸，達17.72億噸，鋼鐵市況將是「打底加溫」階段，逐步向上；中國兩會3月登場，預期中國將持續刺激剛需，整體看來，第1季末有望出現明顯好轉。

他今天接受採訪時分析，以需求面來看，因目前屬淡季，加上川普當選美國總統，近期市場處於觀望與保守態度，之後進入第2季，待川普政策陸續明朗，需求有望釋出，旺季將會來臨。

李家丞進一步表示，鋼鐵製品主要市場在北半球，因冬季很多地方無法施工，第2季後將迎來春天，需求將會增加，無論北美、歐洲或中國大陸市場都將活絡，一定會有旺季效應，就看強度到哪裡，只是現在很難預測。

至於中鋼第1季出貨目標，他表示，今年1月目標82萬噸，實際出貨為82.2萬噸，2月預估80萬噸，依照目前市況，實際數量應會超過80萬噸，3月還未定。

談到今年精緻鋼鐵目標，李家丞說，去年銷售量占比目標為9.5%，實際為11.1%；今年目標將上看12%，無法有大幅度成長，是因精緻鋼鐵為高技術含量鋼品，生產不易，客戶使用和推廣都有一定難度，不少產業都有運用，如扣件、電動車或超高大樓結構性用鋼。

中鋼 鋼鐵

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