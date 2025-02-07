王品譜最旺1月營收 今年台灣店數拚逾400家

連鎖餐飲龍頭王品集團受惠9天春節年假帶動內需，寫下史上最旺1月營收，台灣業績爆發，全台分店數已達350家，王品集團表示，今年將持續深耕台灣，全年總店數目標估超越400家店。

王品1月自結合併營收新台幣22.1億元，年增20.83%，刷新歷史新高紀錄，超越前一次紀錄為2023年1月的21.7億元。

王品指出，金蛇年春節9天長假帶旺消費，台灣事業群業績爆發，1月營收達18.7億元，年增26.22%，同步改寫新紀錄，且比前一次紀錄2024年2月的16.78億元增加近2億元，目前王品集團全台分店數已達350家，為創業以來新里程碑。

展望2025年，王品集團表示，看好餐飲市場前景，將持續深耕台灣，擴大市場影響力，2025全年總店數目標希望超越400家店。

儘管中國內需疲軟，王品集團旗下大陸事業群透過體質調整，已持穩表現，1月營收3.4億元，年減2.06%。