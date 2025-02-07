台塑四寶1月營收月減1% 看春節後需求轉強

面對春節連假出貨天數減少，台塑四寶今天公布1月合計營收約新台幣1180億元，僅月減1%。展望後勢，台塑、南亞、台化皆看好春節過後需求轉強。

台塑今天表示，由於農曆春節後中國大陸下游加工廠陸續復工，且進入塑料需求傳統旺季，客戶購料意願轉強，部分石化產品價格看漲，估2、3月營業額可望逐月成長。

南亞分析，春節假期結束，下游陸續開工，補庫存較積極。電子材料隨AI應用需求增溫，帶動高階材料銷售成長；另外乙二醇（EG）大陸華東港口庫存處於相對低點，支撐行情，加上產銷量增加，皆有利營收表現。

台化也表示，1、2月受農曆春節影響，合併營收不理想，2月會比1月成長，3月更加樂觀。

台化董事長洪福源觀察中國重要經營指標，認為尚屬正向。聚酯鏈方面，2024年PTA（純對苯二甲酸）平均加工差為每噸人民幣352元，比較2023的331元有改善，聚酯開動率在產能大增情況下，今年春節前一週開動率為79.1%，與去年相當，預估2月聚酯開動率84%，略優於去年。

台塑化則分析國際油價，美國總統川普對加拿大、墨西哥課徵能源關稅的措施暫緩1個月，導致市場對美國原油庫存下降的預期消失，油價走跌，另外川普與中國未達成貿易共識，中國對美國原油課徵關稅，導致油價跌幅加大。

不過台塑化認為，川普揚言加強對伊朗制裁，使其無法出口原油，伊朗抗議並警告全球原油供應將受限，沙烏地、伊朗等國也對美國加薩走廊處置不滿，中東情勢緊張升溫，有助支撐油價。

台塑持續關注川普政策的後續效應，表示川普啟動關稅戰，已有經濟學家示警，提高關稅將增加進口商品成本，並轉嫁消費者，導致物價高漲，推升全球通膨，美國降息步調可能趨緩，甚至重返升息循環。公司將適時調整營業策略。