快訊

洗腦修煉「仙女」性侵7女信徒 荒淫教主「少龍」過世

牧東光電勾結四海幫「寶哥」、生活工場假交易 新北檢起訴17人

台塑四寶1月營收月減1% 看春節後需求轉強

中央社／ 台北7日電

面對春節連假出貨天數減少，台塑四寶今天公布1月合計營收約新台幣1180億元，僅月減1%。展望後勢，台塑、南亞、台化皆看好春節過後需求轉強。

台塑今天表示，由於農曆春節後中國大陸下游加工廠陸續復工，且進入塑料需求傳統旺季，客戶購料意願轉強，部分石化產品價格看漲，估2、3月營業額可望逐月成長。

南亞分析，春節假期結束，下游陸續開工，補庫存較積極。電子材料隨AI應用需求增溫，帶動高階材料銷售成長；另外乙二醇（EG）大陸華東港口庫存處於相對低點，支撐行情，加上產銷量增加，皆有利營收表現。

台化也表示，1、2月受農曆春節影響，合併營收不理想，2月會比1月成長，3月更加樂觀。

台化董事長洪福源觀察中國重要經營指標，認為尚屬正向。聚酯鏈方面，2024年PTA（純對苯二甲酸）平均加工差為每噸人民幣352元，比較2023的331元有改善，聚酯開動率在產能大增情況下，今年春節前一週開動率為79.1%，與去年相當，預估2月聚酯開動率84%，略優於去年。

台塑化則分析國際油價，美國總統川普對加拿大、墨西哥課徵能源關稅的措施暫緩1個月，導致市場對美國原油庫存下降的預期消失，油價走跌，另外川普與中國未達成貿易共識，中國對美國原油課徵關稅，導致油價跌幅加大。

不過台塑化認為，川普揚言加強對伊朗制裁，使其無法出口原油，伊朗抗議並警告全球原油供應將受限，沙烏地、伊朗等國也對美國加薩走廊處置不滿，中東情勢緊張升溫，有助支撐油價。

台塑持續關注川普政策的後續效應，表示川普啟動關稅戰，已有經濟學家示警，提高關稅將增加進口商品成本，並轉嫁消費者，導致物價高漲，推升全球通膨，美國降息步調可能趨緩，甚至重返升息循環。公司將適時調整營業策略。

台塑化 春節 美國

延伸閱讀

八大工商團體春節聯會2/14登場 聚焦川普2.0變局

NFL／酋長爭超級盃空前三連霸 川普與泰勒絲都會出席

巴勒斯坦二度浩劫？川普的「淨空加薩」計畫，巴人未來仍渺茫

拜登交棒川普 2.0：極具「商人個性」的美國總統 如何打造全球加密之都？

相關新聞

補班日強制特休、老闆不給請假 企業最高可處100萬罰鍰

2月8日（周六）是今年唯一一個補班日，年後開工第一周就連上六天班好痛苦。根據104人力銀行數據顯示，徵才企業最近一個月刊...

高雄輕軌宅買氣夯！年度人氣王是這站 年增逾4成

高雄環狀輕軌於2024年元旦正式成圓，迎接全線通車屆滿一周年，38個站點周邊房價表現也備受期待。台灣房屋集團根據內政部實...

買氣寒冬難擋房價漲 全台新案2字頭僅剩這5縣市

房市去年雖較顯冷淡，惟全台房價仍具漲幅，住商機構觀察實價登錄，盤整各縣市2024年平均預售案成交單價，其中以基隆市年漲幅...

聖得福延攬前棒球好手陳義信加入團隊 2026年將推6大都更案

台北進入大都更時代，有「都更大王」之稱的聖得福建設抓準腳步積極布局，聖得福建設執行長洪正雄表示，今年預計將會成功核定大安...

王品營收／春節業績大爆發、衝上歷史新高 誕生20家千萬大店

王品（2727）7日公布1月自結合併營收22.1億元，年增20.83%，刷新歷史新高紀錄。金蛇年春節9天長假帶旺消費，王...

裕隆集團新春團拜 執行長嚴陳莉蓮帶領集團高階主管喊「Team 裕隆」

裕隆（2201）集團7日新春團拜，財神爺跟帥氣舞獅大跳〈APT.〉這首歌，現場喜氣洋洋、活力四射非常熱鬧，裕隆執行長嚴陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。