新埔廠因氣爆停工 遠東新：請國際專家檢視再提復工
遠東新新埔化纖廠的聚酯棉廠房，6日凌晨發生保溫管路洩漏氣爆事件，遠東新今天公告，接獲勞動部要求停工改善，將全力配合調查，並委請國際專家以最嚴格標準對廠區進行全面檢視，確保相關設施安全運作及改善完畢後，再提出復工申請。
遠東新公告，新埔廠6日凌晨2點53分發生氣爆事件，公司立即通報消防隊進廠協助，火勢於3點半左右撲滅，詳細起火原因尚在調查中。
遠東新表示，公司協助往生員工家屬辦理治喪事宜，並從優撫卹，對於住院治療的員工，指派員工全天候協助家屬進行醫療照顧，對於其他受傷員工則給予慰問及照顧，使其早日康復。
遠東新接獲勞動部職業安全衛生署來函，要求自2月6日10時起，新埔化纖廠包含棉六廠及重九科等災害區域，相關作業及場所立即停工改善。遠東新會全力配合調查，深切檢討與改進，對於此次事件造成員工傷亡及社會大眾不安，遠東新深感抱歉，並感謝新竹縣消防局等單位全力動員，在最短時間內完成救災。
至於是否遭裁罰以及裁罰金額等，目前尚未確定，廠房設備的損失也還在估算中，公司財產已投保全險。
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