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聖得福延攬前棒球好手陳義信加入團隊 2026年將推6大都更案

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
聖得福建設執行長洪正雄（右）延攬前知名棒球好手陳義信（左）一同加入開發行列。記者朱曼寧／攝影
聖得福建設執行長洪正雄（右）延攬前知名棒球好手陳義信（左）一同加入開發行列。記者朱曼寧／攝影

台北進入大都更時代，有「都更大王」之稱的聖得福建設抓準腳步積極布局，聖得福建設執行長洪正雄表示，今年預計將會成功核定大安麟光、內湖文德、內湖金龍、南港、中山北路六段、長春路等六塊都更項目，預計明年就可陸續推出，總案量逾200億元。

此外，為了進一步融入新世代的建築思維與創新，洪正雄宣布，延攬前知名棒球好手陳義信一同加入開發行列，期待以其在運動場上的震撼力，同樣也能在建築都更事業上發揮影響力，進一步與聖得福建設認真執著的品牌形象相互共鳴，相輔相成更好的都更能量。

聖得福建設以選地精準、整合快速在北市衝出市場知名度，過去將42年的大直海砂屋，僅用8個月內的時間就整合成功，煥新成為「最大直」，以及不到六個月就整合成功的 「躍大直」，加上鄰近國門雙子星的 都更地標「首岳」，也成為公司的逐步登峰代表作。

洪正雄表示，目前手握多筆都更個案，其中光是內湖地區整合面積就高達1.3萬坪，預計明年預備送核的案量將突破500億元，而明年預計推出的六大都更案，皆位於台北市精華地段的捷運站旁，總案量逾200億元。

在線個案上，目前聖得福已推出的兩大新案「TOP31」、「豐萃」，因優勢地段與卓越的建築規劃，銷售成績相當亮眼，其中與建築龍頭—長虹建設共同聯手的指標案 「TOP31」，更是掀起雄厚買氣。

展望未來，洪正雄承著這股都更浪潮，聖得福的事業版圖都將繼續放大，「遍地開花」是公司的最高期待，希望能讓聖得福品牌成為台北市天際線的驕傲，也期盼能以自身貢獻，為台北市在都更推展上、寫入見證篇章。

布局 福建 都更

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