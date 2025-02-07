快訊

獨／人設崩壞！網紅牙醫史書華劈腿名媛還休妻 鹹濕對話曝光

難平復傷痛！小S告假「小姐不熙娣」 找她救火代班主持

高雄分屍案…當地人曝凶嫌與被害人是舊識 犯案後還冷血探口風

王品營收／春節業績大爆發、衝上歷史新高 誕生20家千萬大店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品元月營收創下歷史新高。王品／提供
王品元月營收創下歷史新高。王品／提供

王品（2727）7日公布1月自結合併營收22.1億元，年增20.83%，刷新歷史新高紀錄。金蛇年春節9天長假帶旺消費，王品台灣事業群業績大爆發，1月營收達18.7億元，年增26.22%，同步改寫營收新紀錄，較前次新高紀錄增近2億元。目前王品集團全台門店數已達350家，為創業以來新里程碑。集團看好餐飲市場的前景，持續深耕台灣，擴大市場影響力，2025全年在台總店數目標希望超越400家店。

受惠9天春節連假、內需餐飲熱絡，王品集團旗下350家門店業績火熱，特別是初二「回娘家」、初三「走春」連續2日單日營收突破1億元，9天年假合計逾116萬人次湧入王品集團餐廳用餐，帶動中餐品牌「享鴨」、聚餐品牌「青花驕」、「肉次方」、「夏慕尼」、「和牛涮」、「王品牛排」等共誕生多達20家千萬大店，加上中餐品牌外帶年菜、「王品嚴選」冷凍年菜銷售一空，推升台灣事業群營收一舉突破新台幣18億元，年增26.22%達18.7億元，改寫營收新紀錄。中國大陸事業群營收3.4億元，年減2.06%。

展望2025年，王品表示，集團將加速展店腳步，全年台灣店數目標超越400家店，持續擴大對消費者服務。法人也看好王品集團持續展店同時，以多品牌餐廳搭配「王品瘋美食」會員、零售商品等更多元消費情境，滿足消費者體驗，維持產業領先優勢。

消費 營收 王品集團

延伸閱讀

觀光署相中她獻聲花東國際行銷影片 周永暉：春節已有國旅信心

春節期間板殯「冰櫃爆滿」...遺體一度塞車進不去 民政局曝兩原因

出遊人次、總花費 陸春節雙創新高

澳門春節 國際客增1成

相關新聞

補班日強制特休、老闆不給請假 企業最高可處100萬罰鍰

2月8日（周六）是今年唯一一個補班日，年後開工第一周就連上六天班好痛苦。根據104人力銀行數據顯示，徵才企業最近一個月刊...

聖得福延攬前棒球好手陳義信加入團隊 2026年將推6大都更案

台北進入大都更時代，有「都更大王」之稱的聖得福建設抓準腳步積極布局，聖得福建設執行長洪正雄表示，今年預計將會成功核定大安...

王品營收／春節業績大爆發、衝上歷史新高 誕生20家千萬大店

王品（2727）7日公布1月自結合併營收22.1億元，年增20.83%，刷新歷史新高紀錄。金蛇年春節9天長假帶旺消費，王...

裕隆集團新春團拜 執行長嚴陳莉蓮帶領集團高階主管喊「Team 裕隆」

裕隆（2201）集團7日新春團拜，財神爺跟帥氣舞獅大跳〈APT.〉這首歌，現場喜氣洋洋、活力四射非常熱鬧，裕隆執行長嚴陳...

信義房屋許維哲帶店不當孤鳥 打團體戰成TOP1分店

來自台南的許維哲，畢業於資訊工程相關科系，在學期間發現自己更喜歡與人互動的工作，當時的他其實跟陌生人講話還會發抖，為了改...

擴廠搶 AI 商機 信義房屋：桃園工業類建照五年新高

輝達在台總部落腳何處，成為近期市場最熱話題，科技大廠重磅投資也牽動供應鏈擴廠布局策略。信義全球資產公司觀察，AI產業發威...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。