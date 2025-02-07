裕隆集團新春團拜 執行長嚴陳莉蓮帶領集團高階主管喊「Team 裕隆」

裕隆（2201）集團7日新春團拜，財神爺跟帥氣舞獅大跳〈APT.〉這首歌，現場喜氣洋洋、活力四射非常熱鬧，裕隆執行長嚴陳莉蓮拿出「好彩頭」及「代表業績旺旺的鳳梨」代表新年度好彩頭、業績旺旺旺。

裕隆集團7日在新店總部舉行新春開工祈福儀典，由執行長嚴陳莉蓮帶領集團高階主管一同祈拜，並透過直播視訊與各公司拜年，由董事長嚴陳莉蓮帶領集團高階主管一同祈拜，裕隆集團新春開工團拜，高喊「Team裕隆」，齊心推動能源轉型，在乘用車、商用車及移動服務領域，以多元管道助力臺灣電動車普及化，新的一年將攜手多元品牌整裝出發、全力打造臺灣普及電動車市場，在既有的基礎上開創新局。

執行長嚴陳莉蓮感念同仁一年來的努力與付出，表示「去年上半年集團公司有不錯的開局，下半年雖遇到環境逆風、目標受到一些阻礙，但集團創立70多年來，每每都在大風大浪中不斷前進，從中也展現團隊的韌性。」

展望金蛇年，裕隆集團持續在價值鏈開放平台及移動服務生態系的發展策略下，整合集團資源自主研發製造、多元品牌、多元發展移動服務生態系，持續透過穩定經營與創新發展，打造韌性汽車價值鏈，為台灣汽車產業開創新的出路。

今年，裕隆集團持續導入與推動新能源車型，布局MaaS生態系。透過新能源轉型，納智捷n⁷自2024年3月啟動販售即獲得電動車年度銷售第二的佳績，產品與整體服務模式創新更榮獲「年度車訊風雲獎最佳國產電動車」和「國家品質玉山獎」等多項肯定。今年，裕隆集團將持續以多元管道助力新能源車的普及化，除了納智捷與Nissan品牌的乘用車領域持續推出新產品外，在電動商用車方面，中華汽車（2204）也將推出全新自主開發的3.5噸電動商用車，搭配現行電動輕商貨車，建構更完整的電動商用車產品線，推動台灣物流價值鏈的綠能化發展。

在移動服務生態系，裕隆集團旗下格上租車與LINE GO將持續深化以AI數位化、綠能化及平台化策略，以一站式移動整合平台搶攻市場，進一步完善車輛租賃與出行服務的整合體驗，LINE GO平台會員數目標突破480萬、繼續擴大n⁷綠能車隊，且更進一步串連多家充電合作夥伴，打造整合式充電地圖，實現便捷的一站式綠能體驗。

此外，集團持續以穩健而有韌性的步伐布局汽車金融事業版圖，裕融企業透過全面發展的策略，穩步推進台灣金融、海外金融及能源投資三大領域，致力於構建更加健全與多元的金融事業生態系。同時，積極布局海外市場，在菲律賓市場，將進一步擴大醫療設備分期業務，並拓展相關金融服務，並跨越大馬尼拉首都圈，進軍更廣闊的市場；馬來西亞則在2024年5月起正式開業，涵蓋醫療設備、商用車等多樣化產品，並同步評估拓展至其他業務領域，全面提升服務多樣性與客戶滿意度。

社區型百貨標竿新店裕隆城2024年開業第一年業績開紅，成績亮眼年營收達55億元，人流突破千萬次。展望2025年，裕隆城目標挑戰新高，將持續與誠品、威秀合作，打造便利、舒適的購物環境及主題活動，創造顧客「常常來、喜歡來、必須來」一站式購物體驗。

在ESG方面，裕隆集團整合集團汽車價值鏈資源長期投入「幸福輪轉手」創新交通運輸公益計畫，為在地偏鄉交通提供創新解方，2024年打造創新公益平台「愛的里程數」，透過整合旗下移動服務、數位創新、社會培力持續投入偏鄉與長照運送服務。

2024年平台擴大服務31家公益組織，移動服務超過5萬趟次，累計捐贈金額逾千萬元，自2016年起已累積236萬公里，相當繞行台灣超過2500圈。創新公益平台更獲得數位產業署「公益創新‧徵案100」首獎、經濟部「113年度Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制」特別獎等肯定。今年將持續以良好的夥伴關係、創新多元模組鏈結服務，持續拓展更多公益合作可能，解決各地、各族群的移動需求，在台灣各個角落形成善的循環。