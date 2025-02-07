信義房屋許維哲帶店不當孤鳥 打團體戰成TOP1分店

來自台南的許維哲，畢業於資訊工程相關科系，在學期間發現自己更喜歡與人互動的工作，當時的他其實跟陌生人講話還會發抖，為了改善自己怕生的個性，選擇挑戰業務類型工作。從入行初次接觸屋主，由於缺少重要文件被屋主要求下跪道歉，直到現在成為獨當一面的店主管，今年負責的東門店業績更是全公司TOP 1。許維哲認為，要成為一名成功的房仲，不僅僅是業務能力，還需要用心去理解每位客戶的需求。

自今年1月接任信義房屋台北東門店店長以來，許維哲憑藉其卓越的領導能力和創新經營理念，迅速帶領團隊取得令人矚目的成績。在短短數月內，東門店的營業額顯著成長，近五個月的月平均營業額，較去年同期增長330%，在許維哲的帶領下，台北東門店連續獲得業績TOP店、店主管先鋒獎等多項榮譽，也不禁讓人好奇是什麼樣的帶人哲學，能讓分店搖身一變成為最賺錢的金雞母？

不同以往房仲多以單打獨鬥方式開發，許維哲在管理上推行分組合作，包含社區服務組、活動組等，根據每個人擅長的內容進行分工，許維哲僅在規劃初期給予建議後，便放手讓同仁們各自發揮所長。許維哲表示，業務績效穩定關鍵因素，來自於團隊氛圍。為此，他在每月的會議中鼓勵同仁思考規劃，大膽突破創新，不僅能提升團隊夥伴的成就感，更能幫助他們學會更好地管理工作進度。透過這樣的合作模式，許維哲的團隊在短短一年半的時間內培養出兩位新科店主管，良好的合作風氣，也讓大家在互相支持中共同成長。

房仲必備的社區經營，許維哲也有自己的獨門手法，許維哲表示，不止與鄰里長一同清掃落葉路面、配合社區舉辦各項活動，第一線直接提供服務；舉辦舊鞋救命及捐書傳愛等串連活動、每半年整理區域行情DM給住戶、商圈三大必經路段張貼服務帆布廣告；最後以臉書粉絲團、YouTube頻道分享，讓同仁在商圈中持續提升住戶心佔率。

未來，許維哲希望能持續秉持著「手心向下」的心態，除積極回饋社會，也希望能將他所會的業務技能傳承給更多同仁。他認為，只有在經歷過別人幫助的過程中，才會明白珍惜和回饋的重要性。他相信房仲產業不僅能為自己帶來成就，也能真正為客戶創造價值。「至少我的工作能讓我回家睡覺時心安理得，因為知道自己每天都在努力做到最好。」