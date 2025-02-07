擴廠搶 AI 商機 信義房屋：桃園工業類建照五年新高

輝達在台總部落腳何處，成為近期市場最熱話題，科技大廠重磅投資也牽動供應鏈擴廠布局策略。信義全球資產公司觀察，AI產業發威，帶動工業地產升溫，統計去年前11月工業倉儲類建照核發總坪數達178萬坪，其中桃園占據約3成面積居六都之冠，刷新近五年新高紀錄。

據內政部統計資料顯示，2024年全台1月至11月工業倉儲類建照核發總樓地板面積為178萬坪；從各縣市表現來看，排行前三名依序是桃園市的55萬坪、新北市的24萬坪，及台中市的18萬坪。進一步觀察，桃園、台中市是六都中唯二，前11月工業類建照核發面積超越2023全年的城市，足見這兩地是企業進駐設廠熱區。

信義全球資產公司總經理林三智表示，建照核發情形可展現產業、開發商的投資信心度，以及一個區域未來的新供給。桃園工業類建照核發面積，已連續14年穩居冠軍寶座，伴隨廠商衝刺AI商機，激發新建擴廠需求，去年桃園的工業類建照核發坪數站上五年來新高點。

信義全球資產公司桃園商仲部總監于正中說明，桃園是重要的工業大城，發展歷史悠久、產業結構多元，近年隨著產業升級更新，企業加速資產活化、推動舊廠改建潮，信義全球資產公司也接獲多組客戶有策略性處分舊廠、活化閒置資產等需求。舊廠重建後，為工業地產市場挹注新供給、產品樣貌也更加多元，涵蓋科技廠房、多溫層倉儲廠、雲端資料中心等，滿足不同產業類別的使用需求。

台中工業地產同樣備受企業主及投資人關注。信義全球資產公司中區商仲部總監陳光裕表示，輝達創辦人黃仁勳日前抵台，首站即參訪矽品潭科廠，可見中區高科技產業在全球供應鏈中的重要地位。觀察近年中區工業地產成長主要有兩大動能，其一是科技大廠投資台中，帶動相關供應鏈新建廠房、擴充產能；其二是物流業蓬勃擴張，物流公司、零售業者相繼於台中設立大型倉庫、理貨中心。

總經理林三智表示，據信義全球資產公司統計，去年上市櫃法人共投資超過千億元購置工業地產，交易量刷新有統計以來新高紀錄，信義全球資產公司也陸續協助法人、企業客戶於全台成交土地、廠房等工業不動產。展望2025年伴隨廠商投資動能續強、政策利多激勵，今年工業不動產市場將繼續發光發熱，產業自用需求當道，開發商投入興建工業產品意願增加，看好工業地產市場成長潛力，今年壽險業也會積極評估投資工業不動產標的。

總經理林三智也提醒，工業地產交易趨熱，預期今年工業不動產相關交易將愈來愈頻繁，購置工業土地、廠房等工業產品時，需注意標的的土地使用分區及相關限制，是否符合法規及產業使用需求，為確保交易安全、流程順暢，建議可尋求有良好信譽、具備工業不動產交易經驗的商仲品牌。信義全球資產公司深耕商用不動產市場，於台北、桃園、台中設有營運據點，不動產經紀人員具有豐富的實務經驗，擁有地政、法務、稅務專業素養，可提供專業不動產布局建議。