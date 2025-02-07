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高雄輕軌成圓滿周年 這一站房價年漲破四成

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
2024年輕軌宅交易量年增約3.7%，而全線最熱門的交易站點，由「聯合醫院站」以交易佔比7.1%，登上年度人氣王寶座。圖／台灣房屋集團趨勢中心提供
2024年輕軌宅交易量年增約3.7%，而全線最熱門的交易站點，由「聯合醫院站」以交易佔比7.1%，登上年度人氣王寶座。圖／台灣房屋集團趨勢中心提供

高雄環狀輕軌於2024年元旦正式成圓，迎接全線通車屆滿一周年，38個站點周邊房價表現也備受期待！台灣房屋集團根據內政部實價資料統計，2024年高雄輕軌全線房價，對比成圓前一年，年漲幅最高的前五名中，「經貿園區站」及「龍華國小站」房價攜手跳級。

其中「龍華國小站」一年間房價從3字頭衝破4字頭，年漲近3成，而全線表現最為突出的是「凱旋中華站」，平均房價從22.5萬元，2024年上漲至31.7萬元，年漲幅突破4成，摘下輕軌房價漲幅王。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，觀察前三名高漲幅站點，區段周邊均具備百貨購物賣場，成為滿足生活機能的一大優勢，其中漲幅王「凱旋中華站」屬於2016年第一階段通車範圍，輕軌機能先行到位，紅利發酵期相對較長，同時該站點地段，隸屬亞灣區範圍，周邊擁有夢時代百貨及捷運凱旋站雙軌機能加持，區段前景看旺，隨著近年輕軌全線通車，環狀生活圈串聯成型，帶動房價漲勢相對更明顯。

劉沛緹指出，「凱旋中華站」周邊多為透天物件，大樓屋齡多落在15年以上，新大樓供給稀少，以出站就到的24年中古大樓「高巢家庭巴黎區」，在輕軌機能未到位前，3房2廳每坪1字頭、總價700~800萬元左右可入手，2024年輕軌成圓後，社區最高單價扣除車位已站上27.2萬元，成交總價更突破千萬元，也因該區房價基期較低，受紅利拉抬力道相對更為明顯。

另外觀察高雄近一年輕軌宅買氣趨熱，2024年輕軌宅交易量年增約3.7%，而全線最熱門的交易站點，由「聯合醫院站」以交易佔比7.1%，登上年度人氣王寶座。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，五大熱門交易站點，分屬於農十六、美術館特區及亞灣區，皆為高雄房價總價帶最高的豪宅特區，這些區域擁有優質生活圈與區段發展紅利，新案供給熱絡市場熱度高，原就為高雄購屋熱區之一，加上豪宅產品具備抗跌、保值性高的優勢，再隨輕軌紅利到位，進一步提升區段交通機能，吸引高端自住買家與投資客積極進場，進而帶動該區房市發展更加熱絡，以美術館特區沿線從「聯合醫院站」到「馬卡道站」之間各站，平均房價均已站穩4字頭，隨著環狀輕軌大生活圈成形，帶動城市觀光，也為整體生活機能加分，促使輕軌宅價量表現亮眼。

高雄輕軌宅漲幅/人氣王TOP5。圖／台灣房屋集團趨勢中心提供
高雄輕軌宅漲幅/人氣王TOP5。圖／台灣房屋集團趨勢中心提供
高雄環狀輕軌於2024年元旦正式成圓，全線通車屆滿一周年。圖／台灣房屋集團趨勢中心提供
高雄環狀輕軌於2024年元旦正式成圓，全線通車屆滿一周年。圖／台灣房屋集團趨勢中心提供

房價 高雄輕軌

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