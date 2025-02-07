真好！3.2萬個工作機會周六「不用補班」 1.7萬個集中在這個行業

明日是今年唯一一個補班日，年後開工第一周就連上6天班好痛苦？104人力銀行數據顯示，徵才企業最近一個月刊登的職缺，共有3.2萬個工作機會標註「不用補班」，徵才企業透過特色福利，提升留才攬才吸引力。

年後轉職季來臨，根據104人力銀行發布《2024年員工C.E.O工作價值認知調查報告》，求職者找工作評估5大面向：64%評估薪資符合期待、41.4%上班地點交通方便、36.1%獎金制度公平合理、34.4%福利制度佳、31.4%有清楚的管理制度。

缺工潮持續，徵才企業為吸引求職者青睞，陸續祭出「不用補班」的特色福利。104人力銀行線上3.2萬個工作機會標註「不用補班」，依產業，53%集中在電子資訊/軟體/半導體、共1.7萬個最多，科技業工作較以任務導向，較能採取彈性班別；若往來為外國企業則不受台灣假別影響。「不用補班」工作機會較多的產業還有批發/零售/傳直銷業3,100個、一般製造業2,325個。

104人力銀行表示，包括緯創資通、建準電機工業、宏碁資訊等，都是不用補班的幸福企業。