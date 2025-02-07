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影／航運界今新春團拜 陽明、萬海緊盯美關稅政策調整

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
航運業界今天舉行新春團拜，交通部次長林國顯（中）、團拜主委陽明海運董事長蔡豐明（右四）、長榮海運董事長張衍義（右三）等出席，彼此互道新年恭喜。記者潘俊宏／攝影
航運業界今天舉行新春團拜，交通部次長林國顯（中）、團拜主委陽明海運董事長蔡豐明（右四）、長榮海運董事長張衍義（右三）等出席，彼此互道新年恭喜。記者潘俊宏／攝影

台灣航運業界今天舉行新春團拜，長榮、陽明及萬海等航商董、總都出席，面對地緣政治及經濟關稅及貿易的不確定性，陽明海運董事長蔡豐明表示會密切觀察變化並調整船隊，目前以不變應萬變，萬海總經理謝福隆表示，目前現貨運價租金仍高，顯示大家還有拉貨需求，會審視關稅後續變化的影響。

蔡豐明指出，中東地緣政治即便60天後戰爭結束，要恢復到過去正常的供需最少還要再向後延三個月的時間，還有美國總統川普的各種新政策不確定性，都會影響供需及運價變化，面對2025的不確定性只能以不變應萬變，隨時調整船隊的布局。

謝福隆表示，川普的關稅政策一定有衝擊，但是衝擊多大要再觀察，因為中國已經確定調漲10%關稅，要觀察對貨流的影響，目前尤其是2月17日對晶片關稅後續的影響，在中南美方面，去年第四季的貨源有下滑，但是中南美第二季是旺季，還要觀察第二季的變化，目前外租船租金還是高居不下，顯示大家還有拉貨的需求。

航運業界今天舉行新春團拜，萬海總經理謝福隆對於詭譎多變的航運景氣表示，會密切觀察全球政經情勢變化。記者潘俊宏／攝影
航運業界今天舉行新春團拜，萬海總經理謝福隆對於詭譎多變的航運景氣表示，會密切觀察全球政經情勢變化。記者潘俊宏／攝影
航運業界今天舉行新春團拜，團拜主委陽明海運董事長蔡豐明對於詭譎多變的航運景氣表示，只能以不變應萬變。記者潘俊宏／攝影
航運業界今天舉行新春團拜，團拜主委陽明海運董事長蔡豐明對於詭譎多變的航運景氣表示，只能以不變應萬變。記者潘俊宏／攝影
航運業界今天舉行新春團拜，團拜主委陽明海運董事長蔡豐明（左一）、長榮海運董事長張衍義（左二）、陽明海運總經理白崑榮（右二）等出席，彼此互道新年恭喜。記者潘俊宏／攝影
航運業界今天舉行新春團拜，團拜主委陽明海運董事長蔡豐明（左一）、長榮海運董事長張衍義（左二）、陽明海運總經理白崑榮（右二）等出席，彼此互道新年恭喜。記者潘俊宏／攝影

萬海 關稅 陽明海運

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