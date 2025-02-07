補班日強制特休、老闆不給請假？企業最高可處100萬罰鍰

放完九天連假後，不少上班族明天得補上班，為了提供更多福利，部分企業透過補班日不用上班吸引人才。但是如果企業還是要補班，是否可以強迫員工用特休或補休？或是不准員工請假，一律要上班？104人力銀行整理補班日常見3大假勤問題，協助上班族秒懂企業做法是否合理。

Q1：補班日股市休市、因沒業務要處理，公司強迫補班日放特休假，可以嗎？

A：不可以，現行《勞基法》規定，「特休」、「補休」皆屬勞工權益，應由勞工自主安排，雇主不可於指定日期強制員工使用「特休」、「補休」休假，否則將會違反《勞動基準法》規定，查證屬實將處2至100萬罰鍰。

Q2：補班日不想連上6天班，想請特休，卻被公司以業務繁忙不准假，可以嗎？

A：不可以，當勞工排定特休後，企業只有「具備企業經營上之急迫需求」且「已與勞工協商調整」，才能變更勞工排定之特休日期。除非「勞工如於所排定之特別休假日期休假，將同時嚴重影響資方之營業自由，致生資方或第三方之重大損害而顯然失衡」，雇主才可單方否決勞工排定特休。若不准假，將會違反《勞動基準法》規定，查證屬實將處2至100萬罰鍰。

Q3：補班日因家中小孩還在放寒假需要照顧，能請家庭照顧假嗎？

A：可以，補班日當天有照顧小孩需求，可向公司申請家庭照顧假，每年以7天為限，公司不得拒絕但無薪，超過7日則可改申請事假。